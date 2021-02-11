Геномный центр ReadSense разработал систему распознавания штаммов коронавируса

Разработка стартапа ФИОП РОСНАНО поможет контролировать распространение каждого штамма коронавируса. Фото: Пресс-служба "ТехноСпарка"

ReadSense входит в группу компаний «ТехноСпарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО.

- Мы создали первую в России универсальную платформу по быстрому определению штаммовой принадлежности вируса. Коронавирус - один из самых сложных объектов, с которыми может работать данная система, но не единственный. В течение короткого времени тест-систему можно перенастроить под другие цели, - рассказал руководитель геномного центра ReadSense Глеб Спешилов.

Новая тест-система дополнит существующие методы ПЦР-диагностики, которых в России уже больше десяти видов, но ни один из них не различает штаммы ковида, только констатирует, есть вирус, или нет.

ReadSense может производить до 5 тысяч тест-систем в месяц. По словам председателя совета директоров «ТехноСпарка» Дениса Ковалевича, инвестиционные и технические ресурсы компании и сети наноцентров Фонда РОСНАНО позволяют оперативно увеличить выпуск до необходимого в масштабах страны количества.

- Созданная «ТехноСпарком» за последние восемь лет система разделения труда по выпуску новых технологических продуктов работает как своего рода конвейер инноваций - быстро и производительно, - отметил Денис Ковалевич.

Тест-системы ReadSense рационально использовать в тех организациях, где в день выявляется от 40 до сотни положительных тестов. Определение штамма обойдётся примерно в полтора раза дороже обычного ПЦР-теста на коронавирус, что, по словам Глеба Спешилова, на порядок ниже альтернативных способов чтения ДНК.

Здесь может возникнуть вопрос: что пациенту даст знание, какой у него коронавирус – китайский, британский, или африканский? Лекарства-то все равно нет… Между тем, по мнению клиницистов, оперативные данные о конкретном штамме ковида могут быть приняты во внимание при выборе адекватного сценария лечения. Система пойдет на пользу не только больным, но и здоровым.

- С эпидемиологической точки зрения система нужна, чтобы отслеживать, как идет распространение вируса, и как он меняется. Если бы вирус не мутировал, то вопрос был бы закрыт – нынешние вакцины защищают от предыдущих штаммов, вплоть до британского. Но проблема в том, что, как все вирусы, коронавирус SARS-CoV-2 изменчив. В последний месяц в ЮАР сразу несколько вакцин оказались малоэффективны в клинических исследованиях. Чем это объяснить? Условиями проведения испытаний, или особенностями южноафриканского штамма? Если появится штамм, который способен заразить вакцинированных и переболевших, то, чем раньше мы узнаем о нем, тем больше шансов предотвратить повторную эпидемию, модифицировав имеющиеся вакцины. Для этого и нужна система генетического распознавания штаммов коронавируса, - объяснил значимость разработки кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев.