Кормить не грудью, а «с приложением к грудной клетке»: Английских акушеров заставят выражаться гендерно-нейтрально

Как следует из опубликованного документа, термин «грудное молоко» теперь под запретом, правильно говорить - «человеческое» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Врачи госпиталей в графстве Восточный Суссекс теперь должны использовать особый, «гендерно-инклюзивный», язык. Пока, правда только в ходе сопровождении родов.

А то вот так назовешь женщину «матерью», а она окажется трансгендером, или каким-нибудь пансексуалом, небинарным пришельцем, а то и вовсе доселе неведомой зверушкой. Поди разбери, кто из них кто, а иски больницам от различных «интересных личностей» поступают регулярно.

Вот и решили в местном минздраве созвать экспертов и представителей всевозможных меньшинств и составить руководство по оказанию перинатальных услуг «с учетом гендерного фактора». Материала набралось на 19 страниц.

Как следует из опубликованного документа, термин «грудное молоко» теперь под запретом, правильно говорить - «человеческое». Не материнская забота, а перинатальная. И кормить следует не женской грудью, а с приложением к грудной клетке. Отца теперь тоже нет, а есть «родитель или со-родитель». Последнее, видимо, это как сожитель, только рожает напополам с партнером.

Под нож попали «материнские заметки» (аналог нашего паспорта новорожденного) — они теперь просто «выдаваемые на руки», «она/ей» - согласно новоязу звучат соответственно «они/им». Допускается, конечно, «патриархальная» форма «женщина или персона» - но кто так будет говорить, язык сломаешь. Хорошо еще, что не заставляют перечислять все 112 существующих на сегодняшний день гендеров.

Самое интересное, что в этой «великой хартии толерантности» есть одна важная оговорка — в документации допускается упоминание пола «когда этого нельзя избежать по медицинским соображениям». Конечно, ведь и особенности строения тканей, и наличие типичных для мужчины и женщины органов, равно как и их расположение, никуда не делись. Им словари и уважения чувств — не указ.

Примечательно и то, что инициативой были шокированы и отдельные поборники прав меньшинств. Так доктор Дебби Хейтон, одна из консультантов инициативы и участница кампании за права транссексуалов, сказала, что «пытаясь контролировать язык других, транссексуалы вообще не оказывают никаких услуг обществу. Мы все должны жить в обществе, а не навязывать его».