«Не сработался»: источники прокомментировали возможную отставку главы Пенсионного Фонда Максима Топилина

Максим Топилин подал заявление об отставке Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин подал заявление об отставке, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на три источника в федеральном правительстве. Те заявили, что в среду вечером глава ПФР собрал сотрудников и объявил о своем уходе. В пресс-службе фонда комментировать слухи отказались. Но и не опровергли их.

- Топилину изначально не нравилась новая должность. Во-первых, потому что это было понижением. Во-вторых, потому что на ней было меньше свободы действий. Многое нужно было согласовывать с новым министром труда, - заявил «КП» один из источников, знакомых с ситуацией в ведомстве.

По версии другого источника, Топилин не сработался с новой командой, пришедшей в Дом правительства. Конфликт усилился в период пандемии, когда от всех ведомств требовалась мгновенная реакция.

К тому же в правительстве стали снова обсуждать возможное объединение трех внебюджетных фондов: Пенсионного, Соцстраха (ФСС) и Медстраха (ФОМС). На их месте якобы может появиться некий социальный мегарегулятор, который будет решать все социальные вопросы. Во-первых, так будет выгоднее для казны. Можно избавиться от избыточных функций и лишних людей – это как раз в духе уже начавшейся системы госуправления, которая предполагает сокращение чиновников на 5 – 10%. Во-вторых, так будет проще для бизнеса. Обилие разных бюрократических структур создает лишние трудности. Каждый фонд приходит с проверками. И в каждый нужно сдавать отдельную отчетность. Упростить жизнь предпринимателям в кризис было бы правильным решением.

Кстати, предшественник Топилина на посту главы ПФР тоже на днях ушел в отставку. Антон Дроздов, ставший в январе прошлого года заместителем министра финансов, попал под сокращение госаппарата. Его должность упразднили. Вместе с ним под нож административной реформы попала и Татьяна Нестеренко, первый замминистра финансов.

Отставка Максима Топилина, если она официально будет подтверждена, придется накануне важного изменения в пенсионной системе. В январе этого года Владимир Путин поручил проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующие предложения правительство уже подготовило, их обнародование ожидается в ближайшее время.

СПРАВКА «КП»

Максим Топилин родился в апреле 1967 года в Москве. В 1988 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова по специальности «экономист». Закончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. До 1994 года работал в НИИ труда. Затем перешел на работу в аппарат правительства. С 2001 года - заместитель министра труда и социального развития. В 2004 году стал главой Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). В 2008 году назначен замминистра здравоохранения и социального развития (министром тогда стала нынешний вице-премьер Татьяна Голикова). В мае 2012 года занял должность министра труда и социальной защиты России. После ухода правительства Медведева в январе 2020 года ушел в отставку и был тут же назначен главой ПФР.