Что можно и нельзя делать в зеркальную дату 12.02.2021: советы астролога

12.02.2021 – зеркальное сочетание пришлось на Китайский Новый год Фото: REUTERS

Скоро на календаре появится красивая дата 12.02.2021 – зеркальное сочетание пришлось на Китайский Новый год.

Астропсихолог, таролог, мастер-рейки Олеся Мезенцева уверена, что к таким загадочным датам стоит относиться осмотрительно. Они могут как улучшить жизнь человека, так и сделать ее сложнее.

Для того, чтобы возобладал первый вариант, нужно следовать особым правилам.

- Это точная зеркальная дата, которая совпадает с Китайским Новым годом. Дата очень благоприятная, - говорит астропсихолог в беседе с Пятым каналом.

В этот день можно загадывать желания и в целом он хорош для того, чтобы мечты сбывались.

- Раскладывайте карты на желание, визуализируйте, применяйте различные практики, — посоветовала Мезенцева.

Но далеко не все дела будут удачными. Например, этот день нежелателен для заключения брака. Красивое сочетание цифр, которое прельщает влюбленных, не принесет счастья.

- Не стоит заключать брак, брать и давать деньги в долг, проявлять агрессию, - советует эксперт.

Зато хорошо будет уделить в этот день внимание себе. Сходить на массаж, позаниматься спортом, потратить время на поддержание своего внутреннего состояния.

Кстати, китайцы отмечают Новый год дважды. Сначала по григорианскому календарю (в ночь на 1 января), а затем еще и по восточному.