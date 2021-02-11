У звезды фильма "Человек-амфибия" Владимира Коренева нашлись тайные внучки

Владимира Коренева все помнят, как героя фильма "Человек-амфибия"

После смерти звезды фильма "Человек-амфибия" 2 января 2021 года стали появляться скандальные подробности о личной жизни кумира. Сначала на шоу пришла внебрачная дочь Владимира Коренева, чтобы доказать свое родство с актером. 46-летняя Евгения Харькова из Томска сдала тест ДНК. Теперь же телезрителям стало известно о внебрачном сыне артиста Алексее Куранове и тайной внучке знаменитости.

Тайная внучка Владимира Коренева дала интервью Андрею Малахову. Юлия является дочерью внебрачного сына актера Алексея Куранова. Мужчина погиб в лихие 90-е. Его нашли мертвым в лесу.

По словам тайной внучки Владимира Борисовича, последний никогда не тяготел к ним с отцом, а ее папа из-за этого очень переживал. Алексею при жизни так и не удалось поговорить со своим знаменитым родителем. Это очень угнетает Юлию.

Она часто вспоминает, как ее покойный отец рассказывал ей о редких встречах с Кореневым. Актер, навещая мальчика, приносил ему гостинцы. Однако в какой-то момент артист из жизни внебрачного сына исчез. Причины Юлия не знает.

Владимир Коренев и его внебрачный сын Алексей Куранов

“У Владимира Борисовича была своя жизнь, отцу в ней места не было. Папа переживал, страдал откровенно из-за этого. До пяти лет, со слов отца, он приходил еще, навещал, шоколадки какие-то покупал. А потом резко прекратились всякие варианты, скажем так, общения”, - поделилась Юлия в шоу "Прямой эфир" на канале "Россия-1".

"Мы его могли видеть только по телевизору. Все это никому было не нужно… Мы жили своей жизнью, и деньги у нас были, и свой путь", - рассказала, в свою очередь, мама Юлии - первая жена Куранова.

При этом у внебрачного сына Коренева была и вторая жена, которая родила ему еще одну дочку. Она младше Юлии на 15 лет.

К слову, мать Алексея так и не простила Коренева. Когда Елена Куранова сообщила ему о беременности, актер оставил ее. Женщина сама вырастила и воспитала сына. Она вышла замуж за музыканта Игоря Офицера из ВИА "Поющие сердца". Именно он заменил Алексею отца и вырастил его как родного.