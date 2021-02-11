Не пора ли нам эвакуировать голливудских звезд, которых у себя "зачистили" из-за инакомыслия

Джина Карано уволена из Lucasfilm за "противоречивые посты в сетях"
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Как сообщают нам дятлы мировых агентств, актриса Джина Карано (та самая бой-дама из "Мандалорца") уволена из Lucasfilm за "противоречивые посты в сетях". Конкретно она:
1) Она как-то банила тех, кто прибегал к ней с воплями за Black Lives Matter
2) Она репостнула что-то против масочного режима
3) Она усомнилась в честности честных выборов
4) Она написала шутку, которая намекает на трансгендеров
5) Она сравнила, наконец, преследование трампистов передовой клакой с преследованиями евреев в нацистской Германии.
Чтобы доказать ей, что она не права и это совсем другое - передовая клака потребовала увольнения её из Диснея с волчьим билетом. Что Дисней и сделал.
...Как зрителю мне крайне обидно: великолепная запоминающаяся фигура, огромная харизма, Шварц женского пола - теперь не появится и не будет больше бить людей и нелюдей.
Но в принципе - прекрасная новость. Чем больше передовой масс-культ будет избавляться от ярких, витальных, крутых как утёсы фигур - тем меньше у него будет возможностей очаровывать массы планеты своими фабричными грёзами.
На месте отечественного Минкульта я бы всерьёз (прямо совсем всерьёз) подумал бы о студии-эвакуации, где какой-нибудь изгнанный из приличного общества Мэл Гибсон мог бы снимать кино с Кевином Спейси и Джиной. Всяко у них получится лучше, чем у отечественной кинокасты. Оригинал на канале автора в Телеграм.