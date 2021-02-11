Не пора ли нам эвакуировать голливудских звезд, которых у себя "зачистили" из-за инакомыслия

Джина Карано уволена из Lucasfilm за "противоречивые посты в сетях" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщают нам дятлы мировых агентств, актриса Джина Карано (та самая бой-дама из "Мандалорца") уволена из Lucasfilm за "противоречивые посты в сетях". Конкретно она:

1) Она как-то банила тех, кто прибегал к ней с воплями за Black Lives Matter

2) Она репостнула что-то против масочного режима

3) Она усомнилась в честности честных выборов

4) Она написала шутку, которая намекает на трансгендеров

5) Она сравнила, наконец, преследование трампистов передовой клакой с преследованиями евреев в нацистской Германии.

Чтобы доказать ей, что она не права и это совсем другое - передовая клака потребовала увольнения её из Диснея с волчьим билетом. Что Дисней и сделал.

...Как зрителю мне крайне обидно: великолепная запоминающаяся фигура, огромная харизма, Шварц женского пола - теперь не появится и не будет больше бить людей и нелюдей.

Но в принципе - прекрасная новость. Чем больше передовой масс-культ будет избавляться от ярких, витальных, крутых как утёсы фигур - тем меньше у него будет возможностей очаровывать массы планеты своими фабричными грёзами.

На месте отечественного Минкульта я бы всерьёз (прямо совсем всерьёз) подумал бы о студии-эвакуации, где какой-нибудь изгнанный из приличного общества Мэл Гибсон мог бы снимать кино с Кевином Спейси и Джиной. Всяко у них получится лучше, чем у отечественной кинокасты. Оригинал на канале автора в Телеграм.