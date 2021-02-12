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Премия "Нового Радио": Гагарина с бантом на груди, Zivert в латексе и похудевшая Ида Галич в экстремальном мини

Заскучавшие на карантине звезды устроили модную битву. Кто в ней победил, разбираем вместе со стилистом
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Zivert в этот вечер взяла сразу две статуэтки и стала лучшей артисткой, обойдя Полину Гагарину.

Zivert в этот вечер взяла сразу две статуэтки и стала лучшей артисткой, обойдя Полину Гагарину.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока стадионы ждут лучших времен, организаторы премии "Новое Радио Awards 2021" не стали отменять шоу, а устроили его прямо в своей студии. И эта вечеринка оказалась даже более масштабной, чем в прошлые годы: трехчасовой музыкальный праздник 11 февраля транслировали не только на радиоволнах, но и в прямом эфире YouTube. Номинанты и звездные гости, похоже, истосковались по шоу и светским выходам: на воображаемую "красную дорожку" знаменитости одели все лучшее сразу. Их образы для "Комсомольской правды" оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Полина Гагарина на премии "Новое Радио Awards 2021".

Полина Гагарина на премии "Новое Радио Awards 2021".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Полина Гагарина

- Контрастный и эффектный образ. Контраста добавляет бело-черное сочетание, которое является одним из самых модных в 2021 году, и столкновение инь и ян в виде брюк и банта, который является ключевым в образе. Он - первое, что обращает на себя внимание. И именно бант создает модные объемные рукава. Он просто находка! Несмотря на четкие линии и жесткие формы, бант подчеркнул женственность Полины и добавил романтики всему образу, а его жемчужный блеск выигрышно "подсветил" кожу всей портретной зоны. Здорово! В духе современного модного минимализма, когда эффект и яркость создается чем-то одним, не перегружая образ другими деталями.

Niletto на премии "Новое Радио Awards 2021".

Niletto на премии "Новое Радио Awards 2021".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Niletto

- В его образе объединился микс футуризма и спорта. Футуристическая тема всегда предполагает необычный дизайн и крой, идет рука об руку с геометрическими линиями и искусственными материалами, что мы и наблюдаем. Весь образ выстроен органично и гармонично, поддержан и обыгран прической. Любая футуристическая тема выглядит как костюм, а не носибельный образ, но надо отдать должное, что выполнен он в модной тенденции минимализма без нагромождений и спецэффектов и уравновешен спортивным стилем. Образ ультрамодный еще и тем, что верх (плечевая одежда) уже в себе объединяет два стиля: спорт и футуризм. Она имитирует накачанные мышцы и стройный пресс, но в необычном дизайне, что в целом ассоциируется больше с роботом, чем с человеком. Получилось эффектно, стильно и ультрамодно.

Яна Рудковская на премии "Новое Радио Awards 2021".

Яна Рудковская на премии "Новое Радио Awards 2021".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Яна Рудковская

- Продюсер в маленьком черном платье от Chanel с нежными рюшами и фирменным черно-белым сочетанием. Яна любит романтический кукольный стиль, и некоторые ее критикуют за это. Но ей идет. Она миниатюрная, хрупкая, моложавая и ухоженная. Образ смотрится целостно и гармонично. Яна визуально удлинила ноги черными, в цвет платья, колготками в сочетании с черными длинноносыми ботильонами. Несмотря на романтический стиль, образ выглядит скорее эффектным, нежели нежным. И этот эффект создает не только цветовой, но и геометрический контраст: круглой формы и острого угла. Обратите внимание на украшение на руке Яны в поддержку острого угла: оно именно на той руке, в которой она держит круглую сумку-жемчужину. Вот из таких деталей складывается, как паззл, целостность всего образа, и картинка воспринимается гармонично. А главное, что здесь видна сама Яна, ее узнаваемый стиль.

Елка на премии "Новое Радио Awards 2021".

Елка на премии "Новое Радио Awards 2021".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Елка

- Певица отдала предпочтение моде на маскулинность. Это одна из самых устойчивых модных тенденций. На контрасте с мужской одеждой, женственность подчеркивается более утонченно и ненавязчиво, позволяя женщине проявить раскованность без риска вульгарности. Для контраста Елка украсила шею нежным колье. А модным акцентом в образе является утрированный объем, который позволяет силуэту выглядеть более хрупко на контрасте. Однако, здесь что-то не сложилось пропорционально. Весь объем сосредоточился снизу: занижены и пуговицы, и клапаны карманов, а длина пиджака сильно укоротила ноги. Этот эффект коротких ног и длинного туловища усилили и утяжелили кроссовки. Понятно, что так модно, но обувь на высоком каблуке уравновесила бы ситуацию: так образ выглядел бы более эффектно и презентабельно. Но видимо, задача была другой - выглядеть более расслабленно и максимально свободно.

Zivert на премии "Новое Радио Awards 2021".

Zivert на премии "Новое Радио Awards 2021".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Zivert

- Певица объединила футуристический стиль и кэжуал. Черный латексный боди, черные лаковые массивные ботинки на платформе и черные очки в футуристическом стиле в сочетании с джинсами создали странный образ, который кажется незаконченным, поскольку ничто не поддерживает джинсы. Они живут отдельной жизнью в образе: такое ощущение, что инопланетянка, попав на землю, решила примерить самую популярную вещь у землян. Понятно, что образ создавался в модной тенденции совмещения несовместимого, но чтобы картинка выглядела целостной, а не распадалась на куски, должны быть детали, объединяющие стили между собой. В этой картинке не хватает одного кусочка паззла, который бы поддержал своим стилем джинсы.

Макс Барских на премии "Новое Радио Awards 2021".

Макс Барских на премии "Новое Радио Awards 2021".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Макс Барских

- Артист также отдал предпочтение белому монохрому. Только этот цвет способен создать ауру респектабельности любому, даже самому обычному и кэжуальному образу, он делает его торжественным и праздничным. А модного градуса добавляет рубашка. Именно такие объемные рубашки, как второй слой, вместо куртки или жакета, с накладными карманами и "великоватыми" рукавами, просто на пике моды. Ну и стиль "спорт шик", в который трансформировали весь аутфит кроссовки, обещает быть в весенне-летнем модном сезоне-2021 самым популярным. Так что образ получился презентабельным, праздничным и модным.

Artik & Asti на премии "Новое Радио Awards 2021".

Artik & Asti на премии "Новое Радио Awards 2021".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Artik & Asti

- Певица Asti (настоящее имя Анна Дзюба) в бежево-карамельном монохроме, видимо, хотела выглядеть максимально сексуально, поскольку платье цвета тела, да еще и повторяющее его контуры, считается самым сексуальным. Но артистка забыла о новомодной тенденции 2021 - минимализм, скромность и скрытая сексуальность. Экстремальное мини "в облипочку" окончательно вышло из моды еще в прошлом году. Между платьем и телом должен быть "воздух". Да и демонстрировать принято что-то одно: либо зону декольте, либо ноги. А вот объемный кожаный пиджак в мужском стиле вполне в тренде. Если его застегнуть, то получится ультрамодный образ в платье-пиджаке с акцентом на длинные, стройные ноги. Нюдовые лодочки усилят данный эффект. А учитывая карамельный цвет пиджака и его глянцевую фактуру, да еще в сочетании с красивым, женственным лицом, получится эффектный, сексуальный образ инь и ян в "одном флаконе". Эта игра контрастов и всегда выглядит эффектно, ведь столкновение женственности и мужественности придает образу особый шарм. Для этого всего лишь нужно застегнуть пиджак.

Ида Галич на премии "Новое Радио Awards 2021".

Ида Галич на премии "Новое Радио Awards 2021".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ида Галич

- Блогер отдала предпочтение total black look, умело сочетая глянец и матовую фактуру. Создав модный объем в плечах, Ида сместила акцент на тонкую талию и узкие бедра. А за счет завышенной талии и острого вытянутого носа обуви, ноги визуально кажутся длиннее, а весь силуэт выше и стройнее. Вообще, любой монохромный образ визуально стройнит и вытягивает, а уж черный тем более. Модного градуса добавляет корсетный пояс в бельевом стиле. Белье поверх одежды и вместо одежды - модная тенденция. Несмотря на острые углы и жесткие линии, образ воспринимается не дерзко, а эффектно. Уравновешивает дерзость статичность в чертах лица Иды, горизонтальные линии в образе, в том числе и прическе, и довольно сдержанный макияж. Черный - идеальный фон для statement-аксессуаров (украшения-"заявления", например, затейливые серьги или массивные колье. - Ред.) или красной помады, так что можно было бы добавить "вишенку на торт". Но даже без этого образ сложился.

Мари Краймбрери на премии "Новое Радио Awards 2021".

Мари Краймбрери на премии "Новое Радио Awards 2021".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мари Краймбрери

- В белом монохромном образе певица выглядит как настоящая суперзвезда. Все организовано в модной тенденции совмещения нескольких стилей воедино. Здесь и классика, и спорт, и гламур, и дерзкие цепи. Получилось статусно, динамично, презентабельно и с драйвом. Асимметрия в крое пиджака добавила не только модного градуса, но и диагональную линию движения, т.е. динамику, которая гармонично "цепляется" с кроссовками. Вообще, гламурные кроссовки - это писк, поскольку в моду все больше входят конкретные вещи, которые несут в себе сочетание несочетаемого. Так в данном аутфите - это кроссовки, объединившие в себе спорт и гламур.

КСТАТИ

Все победители премии «Новое Радио Awards 2021»

«Лучшая артистка»: Zivert

«Лучший артист»: Jony

«Лучшая группа»: Artik & Asti

«Прорыв года»: Dabro

«Лучший сингл»: Ramil’ - «Сияй»

«Лучшая коллаборация»: Баста & Zivert - «Не болей»

«Лучший продюсер»: Velvet Music

Специальная награда «За вклад в развитие музыки»: Игорь Крутой

Шоу-бизнесЗвезды: выход в свет