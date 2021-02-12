Премия "Нового Радио": Гагарина с бантом на груди, Zivert в латексе и похудевшая Ида Галич в экстремальном мини

Zivert в этот вечер взяла сразу две статуэтки и стала лучшей артисткой, обойдя Полину Гагарину. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока стадионы ждут лучших времен, организаторы премии "Новое Радио Awards 2021" не стали отменять шоу, а устроили его прямо в своей студии. И эта вечеринка оказалась даже более масштабной, чем в прошлые годы: трехчасовой музыкальный праздник 11 февраля транслировали не только на радиоволнах, но и в прямом эфире YouTube. Номинанты и звездные гости, похоже, истосковались по шоу и светским выходам: на воображаемую "красную дорожку" знаменитости одели все лучшее сразу. Их образы для "Комсомольской правды" оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Полина Гагарина на премии "Новое Радио Awards 2021". Фото: Иван МАКЕЕВ

Полина Гагарина

- Контрастный и эффектный образ. Контраста добавляет бело-черное сочетание, которое является одним из самых модных в 2021 году, и столкновение инь и ян в виде брюк и банта, который является ключевым в образе. Он - первое, что обращает на себя внимание. И именно бант создает модные объемные рукава. Он просто находка! Несмотря на четкие линии и жесткие формы, бант подчеркнул женственность Полины и добавил романтики всему образу, а его жемчужный блеск выигрышно "подсветил" кожу всей портретной зоны. Здорово! В духе современного модного минимализма, когда эффект и яркость создается чем-то одним, не перегружая образ другими деталями.

Niletto на премии "Новое Радио Awards 2021". Фото: Иван МАКЕЕВ

Niletto

- В его образе объединился микс футуризма и спорта. Футуристическая тема всегда предполагает необычный дизайн и крой, идет рука об руку с геометрическими линиями и искусственными материалами, что мы и наблюдаем. Весь образ выстроен органично и гармонично, поддержан и обыгран прической. Любая футуристическая тема выглядит как костюм, а не носибельный образ, но надо отдать должное, что выполнен он в модной тенденции минимализма без нагромождений и спецэффектов и уравновешен спортивным стилем. Образ ультрамодный еще и тем, что верх (плечевая одежда) уже в себе объединяет два стиля: спорт и футуризм. Она имитирует накачанные мышцы и стройный пресс, но в необычном дизайне, что в целом ассоциируется больше с роботом, чем с человеком. Получилось эффектно, стильно и ультрамодно.

Яна Рудковская на премии "Новое Радио Awards 2021". Фото: Иван МАКЕЕВ

Яна Рудковская

- Продюсер в маленьком черном платье от Chanel с нежными рюшами и фирменным черно-белым сочетанием. Яна любит романтический кукольный стиль, и некоторые ее критикуют за это. Но ей идет. Она миниатюрная, хрупкая, моложавая и ухоженная. Образ смотрится целостно и гармонично. Яна визуально удлинила ноги черными, в цвет платья, колготками в сочетании с черными длинноносыми ботильонами. Несмотря на романтический стиль, образ выглядит скорее эффектным, нежели нежным. И этот эффект создает не только цветовой, но и геометрический контраст: круглой формы и острого угла. Обратите внимание на украшение на руке Яны в поддержку острого угла: оно именно на той руке, в которой она держит круглую сумку-жемчужину. Вот из таких деталей складывается, как паззл, целостность всего образа, и картинка воспринимается гармонично. А главное, что здесь видна сама Яна, ее узнаваемый стиль.

Елка на премии "Новое Радио Awards 2021". Фото: Иван МАКЕЕВ

Елка

- Певица отдала предпочтение моде на маскулинность. Это одна из самых устойчивых модных тенденций. На контрасте с мужской одеждой, женственность подчеркивается более утонченно и ненавязчиво, позволяя женщине проявить раскованность без риска вульгарности. Для контраста Елка украсила шею нежным колье. А модным акцентом в образе является утрированный объем, который позволяет силуэту выглядеть более хрупко на контрасте. Однако, здесь что-то не сложилось пропорционально. Весь объем сосредоточился снизу: занижены и пуговицы, и клапаны карманов, а длина пиджака сильно укоротила ноги. Этот эффект коротких ног и длинного туловища усилили и утяжелили кроссовки. Понятно, что так модно, но обувь на высоком каблуке уравновесила бы ситуацию: так образ выглядел бы более эффектно и презентабельно. Но видимо, задача была другой - выглядеть более расслабленно и максимально свободно.

Zivert на премии "Новое Радио Awards 2021". Фото: Иван МАКЕЕВ

Zivert

- Певица объединила футуристический стиль и кэжуал. Черный латексный боди, черные лаковые массивные ботинки на платформе и черные очки в футуристическом стиле в сочетании с джинсами создали странный образ, который кажется незаконченным, поскольку ничто не поддерживает джинсы. Они живут отдельной жизнью в образе: такое ощущение, что инопланетянка, попав на землю, решила примерить самую популярную вещь у землян. Понятно, что образ создавался в модной тенденции совмещения несовместимого, но чтобы картинка выглядела целостной, а не распадалась на куски, должны быть детали, объединяющие стили между собой. В этой картинке не хватает одного кусочка паззла, который бы поддержал своим стилем джинсы.

Макс Барских на премии "Новое Радио Awards 2021". Фото: Иван МАКЕЕВ

Макс Барских

- Артист также отдал предпочтение белому монохрому. Только этот цвет способен создать ауру респектабельности любому, даже самому обычному и кэжуальному образу, он делает его торжественным и праздничным. А модного градуса добавляет рубашка. Именно такие объемные рубашки, как второй слой, вместо куртки или жакета, с накладными карманами и "великоватыми" рукавами, просто на пике моды. Ну и стиль "спорт шик", в который трансформировали весь аутфит кроссовки, обещает быть в весенне-летнем модном сезоне-2021 самым популярным. Так что образ получился презентабельным, праздничным и модным.

Artik & Asti на премии "Новое Радио Awards 2021". Фото: Иван МАКЕЕВ

Artik & Asti

- Певица Asti (настоящее имя Анна Дзюба) в бежево-карамельном монохроме, видимо, хотела выглядеть максимально сексуально, поскольку платье цвета тела, да еще и повторяющее его контуры, считается самым сексуальным. Но артистка забыла о новомодной тенденции 2021 - минимализм, скромность и скрытая сексуальность. Экстремальное мини "в облипочку" окончательно вышло из моды еще в прошлом году. Между платьем и телом должен быть "воздух". Да и демонстрировать принято что-то одно: либо зону декольте, либо ноги. А вот объемный кожаный пиджак в мужском стиле вполне в тренде. Если его застегнуть, то получится ультрамодный образ в платье-пиджаке с акцентом на длинные, стройные ноги. Нюдовые лодочки усилят данный эффект. А учитывая карамельный цвет пиджака и его глянцевую фактуру, да еще в сочетании с красивым, женственным лицом, получится эффектный, сексуальный образ инь и ян в "одном флаконе". Эта игра контрастов и всегда выглядит эффектно, ведь столкновение женственности и мужественности придает образу особый шарм. Для этого всего лишь нужно застегнуть пиджак.

Ида Галич на премии "Новое Радио Awards 2021". Фото: Иван МАКЕЕВ

Ида Галич

- Блогер отдала предпочтение total black look, умело сочетая глянец и матовую фактуру. Создав модный объем в плечах, Ида сместила акцент на тонкую талию и узкие бедра. А за счет завышенной талии и острого вытянутого носа обуви, ноги визуально кажутся длиннее, а весь силуэт выше и стройнее. Вообще, любой монохромный образ визуально стройнит и вытягивает, а уж черный тем более. Модного градуса добавляет корсетный пояс в бельевом стиле. Белье поверх одежды и вместо одежды - модная тенденция. Несмотря на острые углы и жесткие линии, образ воспринимается не дерзко, а эффектно. Уравновешивает дерзость статичность в чертах лица Иды, горизонтальные линии в образе, в том числе и прическе, и довольно сдержанный макияж. Черный - идеальный фон для statement-аксессуаров (украшения-"заявления", например, затейливые серьги или массивные колье. - Ред.) или красной помады, так что можно было бы добавить "вишенку на торт". Но даже без этого образ сложился.

Мари Краймбрери на премии "Новое Радио Awards 2021". Фото: Иван МАКЕЕВ

Мари Краймбрери

- В белом монохромном образе певица выглядит как настоящая суперзвезда. Все организовано в модной тенденции совмещения нескольких стилей воедино. Здесь и классика, и спорт, и гламур, и дерзкие цепи. Получилось статусно, динамично, презентабельно и с драйвом. Асимметрия в крое пиджака добавила не только модного градуса, но и диагональную линию движения, т.е. динамику, которая гармонично "цепляется" с кроссовками. Вообще, гламурные кроссовки - это писк, поскольку в моду все больше входят конкретные вещи, которые несут в себе сочетание несочетаемого. Так в данном аутфите - это кроссовки, объединившие в себе спорт и гламур.

КСТАТИ

Все победители премии «Новое Радио Awards 2021»

«Лучшая артистка»: Zivert

«Лучший артист»: Jony

«Лучшая группа»: Artik & Asti

«Прорыв года»: Dabro

«Лучший сингл»: Ramil’ - «Сияй»

«Лучшая коллаборация»: Баста & Zivert - «Не болей»

«Лучший продюсер»: Velvet Music

Специальная награда «За вклад в развитие музыки»: Игорь Крутой