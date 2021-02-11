Итальянские гомосексуалы находятся в зоне риска из-за коронавируса

На помощь региональным медикам пришли и чиновники министерства здравоохранения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В санитарной службе северного итальянского региона Лигурия даже и не думали, что их борьба с коронавирусом может вызвать гнев геев и лесбиянок. В специальных формах, которые нужны для проведения вакцинации, местные медицинские власти внесли гомосексуалов в список из тридцати категорий, находящихся в зоне повышенного риска заболеть ковидом. К пожилым людям, врачам и учителям добавили "людей ведущих опасный образ жизни - гомосексуалов, проституток и наркоманов".

По ставшей ныне модной традиции обижаться на что ни попадя, любители однополой любви возмутились и потребовали объяснений и извинений. Опять дискриминация, раз гомосексуальность увеличивает риски заболевания вирусом. Ну и отдельную волну гнева вызвало сравнение геев с проститутками и наркоманами.

Первым ситуацию попытался объяснить губернатор Лигурии Джованни Тоти, который заявил, что строчка про риски для геев была добавлена по требованию министерства здравоохранения. И не стоит им обижаться, а надо, наоборот, радоваться. Ведь в таком случае они попадают в приоритетные списки для вакцинирования.

Однако затем региональные власти поменяли идею. Мол, во время обычных компьютерных операций "копировать-вставить" гомосексуалов к ковид-рискованным добавили по ошибке, взяв строчку из другого распоряжения. Конечно, извинились и заверили, что никого не хотели обидеть.

На помощь региональным медикам пришли и чиновники министерства здравоохранения: "Сексуальная ориентация не влияет на заболеваемость ковидом. Все зависит только от поведения людей. А лигурийский модуль был неправильно скопирован со старого списка для доноров крови".