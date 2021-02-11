«Все эти слухи — чушь! Полина счастлива с другим мужчиной!»: коллеги Полины Гагариной опровергли ее роман с хоккеистом

Полина Гагарина в загородном доме живет с детьми, мамой и няней. Отношения с новым кавалером пока проходят конфетно-букетный период Фото: Михаил ФРОЛОВ

Личная жизнь Полины Гагариной после развода обросла невероятными слухами. 33-летняя певица старается не обращать на них внимания – привыкла за столько лет к повышенному интересу. Однако, когда речь заходит о близких и дорогих людях – такое мало кому понравится.

Директор певицы Андрей Мухачев счастлив в браке с супругой Юлианой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На днях в очередной раз в женихи Полины Гагариной записали ее директора 40-летнего Андрея Мухачева. Мухачев в прошлом игрок хоккейного «Ак Барса», а в настоящем директор Гагариной и счастливый муж. Коллеги Полины Гагариной рассказали kp.ru: «Андрей и Полина Гагарина просто работают вместе, прекрасно общаются семьями. Супруга Андрея Юлиана красивая и мудрая женщина, в семье великолепные отношения. Андрей и Юлиана Мухачевы воспитывают сына и дочь. Сплетни распространяют недобросовестные люди».

Владимир Чиняев в своей студии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Полина Гагарина в прекрасных отношениях с дружной семьей Мухачевых - Андрей директор певицы, а его жена дизайнер интерьеров Юлиана всегда поддерживают компанию. Кстати, в январе, когда Полина Гагарина отдыхала с детьми на Мальдивах – на вилле по соседству жила семья Мухачевых. Также по соседству с певицей на мальдивском острове на отдельной вилле жил ее бойфренд. 47-летний Владимир Чиняев известен в музыкальной тусовке как саунд-продюсер ChinKong. Владимир Чиняев владеет звукозаписывающей студией, создает хиты, иногда пишет сам. Работает третий год и с Полиной Гагариной. Пару с недавних пор связывают романтические отношения — впервые речь об этом зашла летом 2020-го. Однако они не живут вместе: эти отношения коллеги называют конфетно-букетным периодом. Вообще пока Чиняев официально женат, у Владимира есть несовершеннолетний ребенок. Чиняев старше Гагариной на 14 лет. А вот второй экс-муж певицы Дмитрий Исхаков был старше звезды всего на 10 лет. Он до сих пор ревнует Полину – теперь уже к ее новому романтическому увлечению.

«Отношения Полины Гагариной с директором – полная чушь. Она счастлива с другим мужчиной!» - утверждают коллеги звезды. Правда никто не уверен в прочности этого увлечения Полины.