«По пьяни»: Дочь Гузеевой призналась, как получила травму

Лариса Гузеева с дочкой Ольгой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дочь Ларисы Гузеевой 21-летняя Ольга Бухарова заставила маму серьезно поволноваться: девушка угодила на больничную койку с травмой ноги. Леля, как ласково называет свою любимицу ведущая шоу «Давай поженимся!», перенесла серьезную операцию. Лариса не отходила от дочки и рассказывала в Инстаграме о ее состоянии. Теперь на связь в соцсетях вышла и сама Ольга. Девушка рассказала, как она умудрилась получить травму.

Оказывается, наследница актрисы повредила ногу еще в ноябре – Ольга поскользнулась и упала. После этого она падала еще несколько раз, причем на одно и то же колено. Как призналась девушка, в эти моменты она была сильно нетрезва.

- Дорогие, просто упала в гололед в ноябре и еще потом несколько раз (по пьяни, в том числе, синька – чмо, не забывайте). Спасибо за поддержку еще миллион раз, - написала Ольга Бухарова в Инстаграме.

Дочь телеведущей уже выписали из больницы. Ближайшие несколько недель она проведет в загородном доме своих родителей под присмотром мамы и папы. Девушку ждет реабилитация, в том числе лечебная гимнастика. А пока что она носит специальную жесткую повязку, заменяющую гипс.

Наследница звезды призналась, что получила травму в нетрезвом виде. Фото: Инстаграм.

Ольга никогда не отличалась крепким здоровьем. В прошлом у девушки случались нервные срывы и приступы агрессии, которые она не может сдерживать. Во время одного из таких припадков она учинила погром в своей комнате, снимки появились в соцсетях. Актриса не стала критиковать дочь, ограничившись замечанием: «Лучше содрать обои, чем кожу». Гузеева всегда подчеркивала – чтобы ни случилось, она всегда будет на стороне дочери.

Актриса не скрывает – она души не чает в дочке. Ольга – поздний ребенок, балованный и любимый. Со своим третьим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, актриса живет с 1999 года. Дочка у них родилась, когда Гузеевой был 41 год.

Ольга закончила школу в 2016 году, но в вуз в тот год не поступила, назвав причиной свою лень. Гузеева одобрила выбор дочери, позволив ей годик отдохнуть. Сейчас Ольга учится на филологическом факультете Российского государственного университета. О будущей карьере она пока не думает. Во всяком случае, девушка как-то заявила в Инстаграме, что собирается безбедно жить на деньги своей матери.

У 61-летней звезды «Жестокого романса» есть еще один ребенок. Сына Георгия Гузеева родила в 1992 году во втором браке – она была замужем за редактором Кахой Толордавой. Актрисе тогда было 32 года. Телеведущая говорит, что всегда воспитывала детей в строгости, потому что у нее особо не было времени ими заниматься. Сейчас она в этом раскаивается. Недавно Лариса назвала самую главную ошибку в своей жизни. Актриса призналась в Инстаграме: она жалеет, что не стала многодетной мамой.

- Самая моя большая ошибка — то, что я не родила десятерых, - написала Лариса.