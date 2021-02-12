«Как девочка»: 47-летняя Мария Миронова в бикини выглядит гораздо моложе своих лет

Мария Миронова. Фото: Инстаграм.

Мария Миронова с мужем и годовалым сыном улетела в отпуск на Мальдивы. Актриса и ее семья остановились в пятизвездочном отеле Anantara Dhigu Maldives Resort, расположенном на острове в южном атолле Мале. Стоимость виллы на этом курорте стартует от 150 тысяч рублей, но Мария, видимо, решила не экономить на долгожданном отдыхе. В Инстаграме актриса делится красивыми отпускными фотографиями, в том числе и снимками с пляжа.

Мария сфотографировалась в белом бикини, обняв ствол пальмы. И хотя большая часть ее фигуры скрыта за деревом, поклонники в комментариях отметили, какой стройной и подтянутой выглядит актриса. Загорелая, отдохнувшая, без макияжа, она смотрится гораздо моложе своих 47 лет.

- Пока местные змеи спят, обвив ствол мальдивской пальмы, срочно всем в кино! Наш фильм «LOVE» с сегодняшнего дня во всех кинотеатрах страны! – написала Мария, прорекламировав таким образом свою новую работу.

«Как девочка», «Красотка», «Какая нежная.... Живая, не фотошопленная... Чудо чудесное», «Русалочка», «Зрители хотят, чтоб отодвинули пальму», «Неужели это мама двоих детей?», - пишут фолловеры в комментариях.

«Зрители хотят, чтоб отодвинули пальму», - шутят поклонники в комментариях. Фото: Инстаграм.

По пути на Мальдивы Мария впервые показала лицо сына Федора. Полуторагодовалый мальчик и его мама сфотографировались в аэропорту. Артистка поделилась снимком в Инстаграме и сообщила поклонникам, что они отправляются в дальнее путешествие.

Отец мальчика – 28-летний Андрей Сорока, с которым Миронова пока не спешит знакомить публику. Актриса считает, что счастье любит тишину, да и Андрей, судя по отзывам друзей, не тяготеет к публичности. В интервью Мария почти не делится подробностями своей семейной жизни, лишь как-то упомянула, что ее муж работает в российско-японской компании.

Актриса без макияжа выглядит гораздо моложе своих лет. Фото: Инстаграм.

Зато об избраннике дочери как-то рассказала на телевидении 73-летняя мама Марии – исполнительница роли радистки Кэт Екатерина Градова.

- У них с Машей потрясающая семья, официальный брак. Он бизнесмен, предприниматель. Удивительный, необыкновенный человек, прямо на редкость. Маше с ним очень повезло. Больше сказать не могу – дочка не позволит, - сообщила тогда Екатерина Георгиевна.

Стоимость виллы на этом курорте стартует от 150 тысяч рублей, но Мария, видимо, решила не экономить на долгожданном отдыхе. Фото: Инстаграм.

Старшего сына актриса родила в 1992 году в браке с бизнесменом Игорем Удаловым, назвав мальчика Андреем в честь своего отца, знаменитого актера Андрея Миронова. Молодой человек пошел по стопам матери и дедушки с бабушкой, выбрав актерскую карьеру. Андрей Миронов снялся в нескольких фильмах, также он участвует в театральных постановках.