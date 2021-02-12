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Суд над Алексеем Навальным 12 февраля 2021 года: прямая онлайн-трансляция из зала суда

Корреспондент kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию из зала суда над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана. 12 февраля 2021 пройдет очередное заседание по громкому процессу
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Суд над Алексеем Навальным 12 февраля 2021 год

Суд над Алексеем Навальным 12 февраля 2021 год

Фото: REUTERS

Алексей Навальный в пятницу, 12 февраля 2021 года, в очередной раз предстанет перед судом. На заседание в Бабушкинский суд столицы пригласили свидетелей по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, в котором обвиняют блогера. В зале суда выступит руководитель ветеранской организации района Южного Медведково, где осталось в живых 20 участников Великой Отечественной войны.

Услышим ли мы сегодня приговор блогеру-оппозиционеру? Все зависит о того, как быстро заслушают свидетелей. Прошлый раз, 5 февраля, Навальный не давал им и рта раскрыть. Из-за бронированного окна «аквариума» он хамил судье, прокурору, свидетелям. Не цеплял только журналистов и судебных приставов, которые его конвоировали.

Ветеран Игнат Артеменко, как бы ему ни было тяжело после недавней операции, надел парадный китель с боевыми наградами, еще раз подтвердил свои показания суду по видеосвязи. Пусть эта связь была неважная, но Навальный прекрасно видел военную форму, погоны полковника, слышал рассказ Артеменко, который партизанил в белорусских лесах, переправлялся через ледяные волны Одера в апреле 1945 года и был ранен осколками немецкой мины.

Но на оппозиционера это все не действовало. К оскорблениям, которые он допустил в июне, когда назвал выступивших с Артеменко в патриотическом ролике граждан «позором страны», он добавил еще несколько. К примеру, назвал 94-летнего офицера в отставке «манекеном для пиджака с медалями». Инвалид 2-ой группы Артеменко не выдержал: суд приостановили, ветерану вызвали скорую. Навальный и тут не успокоился, в итоге досталось всем: свидетелям и соседям ветерана, его внуку и родне, перепало даже Ивану Охлобыстину.

Судья Вера Акимова делала перерыв за перерывом, чтобы адвокаты сбили «градус тревожности» у Навального. В итоге, заседание перенесли на неделю - на 12 февраля.

Есть надежда, что процесс не отнимет много времени. Говорят, что Навальному за клевету грозит штраф в миллион рублей (статью отяжелили 2 годами колонии лишь в конце прошлого года, а Навальный прославился нападками на ветерана прошлым летом).

Напомним и о судебном приговоре Навальному по уголовному делу "Ив Роше", который состоялся шесть лет назад. "За совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем" ему тогда дали 3 года и 6 месяцев колонии с испытательным сроком 5 лет. Испытательный срок Навальный не выдержал, а потому наказание в виде лишения свободы в этом году стало реальным. Блогер проведет в колонии не менее 2 лет и 8 месяцев. Остальную часть срока ему засчитали, пока шло следствие и он сидел под домашним арестом.

КАРТИНА ДНЯАлексей Навальный: досье KP.RU