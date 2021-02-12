Одним из главных экспертов по вакцинации в США стал потомок эмигрантов из России

На рынке США вакцина от Johnson & Johnson может появиться в ближайшее время. Фото: REUTERS

На рассмотрении американского Управления по санитарному контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) находится заявка о регистрации и разрешении к использованию вакцины от коронавируса, созданной компанией Johnson&Johnson.

Отличительной особенностью биопрепарата от Johnson&Johnson является использование давно апробированной технологии, в то время как при создании вакцин Pfizer и Moderna применяются новейшие методы с неизученным действием на организм человека в длительной перспективе.

Кроме того, вакцина от Johnson&Johnson не требует повторного введения и менее требовательна к условиям хранения. По заявлению сотрудников компании, третья клиническая стадия испытаний показала среднюю эффективность вакцины на уровне 66%, а степень защиты от тяжелой формы болезни составляет 85%.

С 2012 года у руля компании Johnson&Johnson стоит Алекс Горский, имеющий российские корни – его дедушка и бабушка эмигрировали из Хорватии и России. В то же время, сам 60-летний Горский себя с Россией никак не отождествляет, считая истинным американцем. Что, впрочем, и немудрено – родился он в Канзас-Сити, а до прихода в большой бизнес успел несколько лет отслужить в армии США, откуда демобилизовался в звании капитана.

Глава компании Johnson & Johnson Алекс Горский. Фото: Youtube

Выступая в качестве одного из главных американских экспертов по вакцинации, Горский заявил, что прививаться от коронавируса, скорее всего, придется ежегодно, поскольку возбудитель болезни имеет свойство мутировать. В принципе, ожидать другого комментария от руководителя компании, которая собирается зарабатывать на собственной вакцине, было бы опрометчиво.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хоть помирай, но самостийно: Украина оставила себя без российской вакцины «Спутник»

Правительство незалежной запретило регистрацию, закупку и производство в стране нашей вакцины от коронавируса (подробности).