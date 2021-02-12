ЮАР пытается избавиться от вакцины AstraZeneca

Емкость с вакциной AstraZeneca. Фото: REUTERS

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе заявил, что его страна намерена продать или обменять на другую вакцину от коронавируса производства корпорации AstraZeneca. Всего власти страны располагают 1,5 млн. доз.

Исследование показало, что вакцина AstraZeneca показывает минимальные результаты в деле защиты от южно-африканского штамма коронавируса.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения продолжают настаивать на том, чтобы страны, в которых зафиксирован южно-африканский штамм, продолжали использовать для прививок все сертифицированные вакцины, включая AstraZeneca.

В ЮАР на данный момент зарегистрировано 1,5 млн. случаев коронавируса и 47 тыс. смертей от этого заболевания, что является наивысшими показателями на всем африканском континенте.

Южно-африканский штамм COVID-19 несет в себе мутацию, делающую его более заразным. Но пока нет никаких доказательств того, что он вызывает у инфицированных тяжелые формы заражения.

Этот штамм уже обнаружен в 20 странах мира, включая Австрию, Японию, Норвегию и Великобританию. В ЮАР на него приходится до 90% новых случаев заболеваемости коронавирусом.

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