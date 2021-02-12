"Позировала Петрову-Водкину и увела мужа у Дорониной": Кто такая "Вечная Алиса" из нового фильма Ренаты Литвиновой

Татьяна Пилецкая в роли "вечной Алисы"

Ожидала Рената Литвинова или нет, но в новом фильме "Северный ветер" настоящий фурор (помимо песни Земфиры и вырвиглазных декораций) произвела 93-летняя актриса.

Татьяна Пилецкая, сыгравшая "Вечную Алису", главу северного клана и мать главной героини, приковала внимание зрителей сочетанием красоты, царственности и чувства юмора. Судя по всему, все актрисы нового фильма должны были каким-то образом копировать Ренату. Причем быть чуть хуже, чем сама Литвинова. Однако с Пилецкой вышла осечка: она и не вставая с кресла играет так, что рядом с ней многие кажутся реквизитом.

Особенный смех в зале вызвал эпизод, когда бабушке жалуются на внучку, бросившую мужа ради соседки Сары, а вечная Алиса, вместо того чтобы осудить негодницу, ударяется в воспоминания о том, как в лохматые годы у нее был роман с теннисисткой, писавшей ей любовные признания.

"Кто такая Татьяна Пилецкая", - немедленно принялись гуглить те, кто помоложе и кто не застал знаменитых киноролей женщины-легенды.

Актриса Татьяна Пилецкая в 1947 году.

КРЕСТНАЯ ДОЧЬ ПЕТРОВА-ВОДКИНА

Это потрясающе, но Татьяна Пилецкая - это та самая "Татуля", изображенная на знаменитом портрете Кузьмы Петрова-Водкина, написанном в далеком 1937 году!

Картина Петрова-Водкина "Портрет Татули". Художник умер через два года после того как написал это полотно, но он успел дать наказ родителям крестницы: пусть Таня занимается хореографией.

Когда смотришь на эту картину, непроизвольно приходит мысль: а какой стала эта девочка с таким недетским лицом, когда выросла? Оказывается, вот какой!

Художник был крестным отцом Тани. Он написал портрет на веранде дачи в Сиверском, где отдыхал летом. Татуля держит в руках куклу, которую подарил ей папа, а поскольку непоседливой девочке было трудно позировать аж четыре сеанса, художник разрешил ей двигаться. Между прочим, букет цветов, который стоит на столе - стал "героем" еще одного натюрморта Петрова-Водкина "Букет цветов и лампа", да и родители Татули часто попадали в картины. Правда, почему-то чаще всего Петров-Водкин изображал их со спины...

На картине спиной у окна изображен отец Татьяны. Актриса считает работу пророческой. До 1937 года было далеко, но художник уже тогда изобразил страх перед "черными воронками" и будущее ее отца, который позже был сослан на 15 лет.

Долгое время портрет считался утраченным, но года четыре назад его обнаружили в Эстонии. У Татьяны был вечер в Таллине, на который директор музея под охраной принесла картину, растрогав актрису до слез.

Кстати, именно Петров-Водкин посоветовал родителям девочки отдать Татулю учиться хореографии: он любил бывать на семейных вечерах семьи, когда мама играла на рояле, папа - пел, а дочка Таня - танцевала. Девочка поступила в Вагановское училище и там стала героиней еще одного шедевра. Ее запечатлел скульптор Алексей Пахомов в виде фигурки балерины, завязывающей пуант.

Оригинал хранится в Русском музее, а небольшое количество копий в розовом и зеленом платье было изготовлено на Ленинградском Фарфоровом заводе. Эти фигурки стоят сегодня больше ста тысяч рублей.

В фарфоровой статуэтке "Юная балерина" художник Пахомов запечатлел будущую актрису Татьяну Пилецкую.

Любопытно, что Татьяна Пилецкая - этническая немка. Ее настоящее имя - не Татьяна Львовна, а Татьяна Людвиговна Урлауб. Предки Пилецкой владели фирмой по производству очков. И, например, знаменитое пенсне Чехова было изготовлено на фирме ее прадеда.

Эскиз рисунка хранится в "Русском музее".

Удивительна история пра-прапрабабушки будущей актрисы, Луизы Графемус-Кессених. Она участвовала еще в войне с Наполеоном, решив отомстить за смерть мужа: переоделась мужчиной и умудрилась попасть в состав прусской армии. На войне совершила несколько подвигов, а в битве при Ватерлоо потеряла правую руку. В газетах ее называли "второй Надеждой Дуровой". А после того как месть свершилась, женщина вернулась к мирной жизни, вышла второй раз замуж и стала примерной матерью большого семейства.

Пра-прапрабабушку Татьяны, потерявшую руку в битве при Ватерлоо, сравнивали с Надеждой Дуровой.

"Моя карьера актрисы начиналась после войны, с массовочки, групповочки, эпизодов и маленьких ролей, - вспоминает Пилецкая. - Это были послевоенные годы, съемочный день стоил 4 рубля 50 копеек, что было вполне прилично, ведь жили мы бедно и тяжело".

Первой небольшой ролью Татьяны стал фильм "Золушка", тот самый, где "Золушку" играла Янина Жеймо. В фильме было много балетных сцен, и восемнадцатилетняя Таня танцевала в массовке. Специально для нее сшили очень красивое голубое платье, правда, после того как уже в наше время черно-белое кино раскрасили - получился казус. Платье стало не голубым, а розовым!

Первая роль Татьяны Пилецкой - в фильме "Золушка", где было много балетных партий. Специально для Татьяны сшили красивое голубое платье, которое уже в наше время, после раскрашивания черно-белой ленты стало розовым.

А настоящей визитной карточкой Пилецкой стал снятый в 1956 году фильм "Разные судьбы" о судьбах выпускников ленинградской школы. Как признается Татьяна Львовна, окончательно в кино ее заманил Александр Вертинский. С ним, между прочим, девушке приписывали роман, равно как и с Марком Бернесом, да и вообще с самыми красивыми мужчинами того времени. Считалось, что перед очарованием Пилецкой не устоит никто. А еще принято считать, что именно Пилецкую обозвала "ласковой сукой" актриса Татьяна Доронина, обидевшись, что Татьяна Львовна увела у нее мужа, Олега Басилашвили.

О РОЛИ ВЕЧНОЙ АЛИСЫ

Актриса признается, что ей нравится играть в кино, но, к сожалению, ролей выпало не так много, как могло бы. Дело не только в необычной внешности Пилецкой: с таким лицом простую рабоче-крестьянскую девушку не сыграешь. Все из-за того, что актриса до сих пор очень придирчиво относится к ролям. Например, ее бесят предложения сыграть больную немощную старуху.

- Я не понимаю, почему режиссеры, предлагающие мне это, не ходят в театр. Могли бы посмотреть, какая я "немощная", - негодует актриса.

И ее можно понять: в свои 93 года Пилецкая ходит на каблуках и исполняет главные роли в трехчасовых спектаклях театра "Балтийский дом".

Несмотря на то, что в фильме Ренаты Литвиновой ей тоже предожили играть бабушку, передвигающуюся в кресле, Пилецкая согласилась на съемки.

- Встреча с Литвиновой произвела на меня огромное впечатление, - призналась актриса. - Мне позвонили, попросили приехать в "Асторию", и я аж задрожала.

Пробы проходили уже в Москве. Актриса с особой гордостью вспоминает, что когда спросила у Литвиновой, кого еще та будет пробовать на роль Алисы, Литвинова ответила с почтением: "после встречи с вами - никого"!

Съемки проходили в Москве, в огромном ангаре — внутри которого установили колоссальную праздничную елку. Бывало, что актриса приезжала утром, а вечером уже возвращалась в Петербург, где играла спектакль.

Татьяна Львовна признается, что принцип работы Литвиновой пришелся ей очень по душе:

- Я наблюдала как работает Рената. Она не суровая, но точно знающая, как должно быть. Слово "пересъемка" на площадке звучало очень часто: чуть что не по ее.

Актриса никогда не смотрит отснятый материал: "терпеть не могу смотреть на себя". Поэтому, когда все бежали глядеть, что там наснимали, одна Татьяна Львовна сохраняла внешне олимпийское спокойствие и оставалась на площадке. Но она быстро научилась понимать по выражению лица Литвиновой и легкому кивку головы: доволен взыскательный режиссер или нет.

- Я снималась у женщин, моя первая роль была у Надежды Кошеверовой в "Золушке", но могу сказать, что с Ренатой никто не может сравниться. Я теперь точно знаю. Она потрясающая, - говорит Татьяна Пилецкая.

КСТАТИ

Татьяну Пилецкую можно увидеть на сцене "Балтийского Дома" Санкт-Петербурга. Актриса занята в трех спектаклях: "Семья в подарок", "Деревья умирают стоя" и "Ма-Мурэ". Пилецкая признается, что больше всего на свете она хотела бы две вещи. Во-первых, сыграть еще в кино, а во-вторых, издать отдельной книгой 75 стихотворений, написанных за всю жизнь.

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