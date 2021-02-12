Россиянин заявил, что его бывший любовник похищает людей

В полицию позвонил мужчина и сообщил о факте похищения человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Раним утром несколько дней назад в полицию района Лианозово позвонил мужчина. Он рассказал дежурному, что стал свидетелем очень серьёзного преступления, речь шла о похищении человека. Звонивший в красках описал, как к одному из домов на Алтуфьевском шоссе подъехала чёрная иномарка. Он утверждал, что видел, как из машины вышли двое рослых крепких мужчин, которые силой вытащили с заднего сидения автомобиля человека с мешком на голове и повели его в подъезд. Бдительный гражданин даже назвал номер квартиры, в которой держат похищенного.

Полиция обязана проверять любые сообщения, и оставить такое серьёзное без внимания точно не могла. На указанный адрес сразу отправили оперативников. Полицейским пришлось долго звонить в дверь той самой квартиры. Когда им наконец открыли, оказалось, что в квартире находятся двое мужчин, которые всю ночь спали и ни о каком похищении не слышали. Евгения и Алексея (имена изменены) опросили, полицейским пришлось разбудить для проверки информации и жильцов соседних квартир.

— В ходе разговора установлено, что на их адрес регулярно осуществляются ложные вызовы спецслужб, которые впоследствии не находят подтверждения. — сообщил источник kp.ru

Оказалось, что виной всему бывший любовник Евгения, который раньше жил с ним. Некоторое время назад их отношения закончились, но Сергей (имя изменено) никак не мог с этим смириться. Как только мужчина съехал от Евгения, начались ночные визиты пожарных, скорых и полиции.

Несмотря на логичность объяснений, полицейским всё равно придётся проверить информацию о похищении человека. Накажут ли Сергея за странные шутки, пока не известно.