Главу Оргкомитета Олимпиады в Токио вынудили уйти в отставку за слова, что женщины много болтают на заседаниях

Глава Оргкомитета Олимпийских игр в Токио 83-летний Есиро Мори. Фото: REUTERS

Неудачное высказывание послужило причиной увольнения босса Оргкомитета Олимпийских игр в Токио. 83-летний Есиро Мори обратил внимание, что большое количество женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию заседаний - женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать. И с тех пор жизнь престарелого экс-премьер-министра Японии, готовившего страну к Олимпиаде с 2014 года, превратилась в ад. Его обвинили в сексизме, и в конце концов заставили уволиться.

- Если мы увеличим число женщин в комитетах, нам придется как-то ограничить время их выступлений, им сложно перестать говорить, это раздражает. У нас в оргкомитете около семи женщин, но все знают свое место, — сказал Мори. И угораздило его это ляпнуть как раз на собрании, посвященном увеличению числа женщин в спортивных организациях до 40 процентов.

Есиро Мори объявляет о своей отставке, и признает ответственность за свои сексистские комментарии Фото: REUTERS

Сами японские спортивные чиновницы, как и весь Оргкомитет Токио-2020, вроде как и не обиделись на Мори — ну сказал и сказал, может, пошутить хотел, пусть и вышло не очень. Но на слова главного человека в подготовке к грядущим Олимпийским играм обратили внимание соцсети. Тут у 83-летнего Мори и началась веселая жизнь. Его высказывание объявили сексистким, а фразу политика, по его собственному признанию, осудили даже его жена, дочь и внучка. «Жена отчитала меня», - заявил теперь уже экс-глава Оргкомитета.

Есиро Мори пытался удержаться на своем посту. Он принес извинения, и до последнего отказывался увольняться. «Я много работал и многое отдал за последние семь лет, я не вижу необходимости уходить в отставку», - говорил японский ветеран политики, намекая, как много он сделал для подготовки Японии к Олимпийский играм. Но тут включился МОК, там опубликовали заявление, что осуждают Мори, и поднявшаяся волна негодования в конце-концов смяла его.

В Японии часть политиков высказали сожаление, что Есиро Мори покинул свой пост. Все-таки он был очень заметной фигурой во всем мире, и имел большие политические связи во многих странах. Тем более, что все это случилось за считанные месяцы до начала Олимпийских игр, стартующих в Токио 23 июля. А проблем у Оргкомитета и без того полно. До сих пор непонятно, в каком формате пройдет Олимпиада, допустят ли на нее зрителей, и если да, то насколько разрешат заполнить трибуны. Необходимо еще разработать конкретные правила поведения и для спортсменов — все-таки опасность заражения коронавирусом в Японии считают очень высокой.