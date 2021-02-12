Музыкант Алексей Кортнев проведет мастер-класс для особенных детей на самой высокой смотровой площадке Европы

Музыкант Алексей Кортнев Фото: предоставлено организаторами

Музыкант Алексей Кортнев проведет мастер-класс по вокалу для особенных детей, подопечных благотворительной программы «Лига мечты». Встреча пройдет 18 февраля в Москве на самой высокой смотровой площадке Европы PANORAMA360.

Поддержать юных артистов приглашают всех желающих. Стать участником мастер-класса от известного музыканта могут победители тематической викторины, которая пройдет в инстаграме смотровой площадки @pnr360.ru.

Кроме того, на встречу с Алексеем Кортневым могут попасть все посетители смотровой площадки. Часть прибыли PANORAMA360 (том числе со всех проданных билетов) пойдет в пользу программы «Лига мечты». На смотровой площадке также установлен первый терминал для бесконтактных пожертвований «На высоте», с помощью которого каждый может внести свой вклад в развитие программы «Лига мечты».

Что такое "Лига мечты"

Программу в 2014 году создали Наталья и Сергей Белоголовцевы. Все началось с занятий по горным лыжам для их сына Евгения. Оказалось, что этот вид спорта -