Мишустин поручил кабмину разобраться с зарплатами бюджетников

Премьер Михаил Мишустин поручил правительству к апрелю собрать полную информацию о зарплатах бюджетников. Фото: ТАСС

Премьер Михаил Мишустин поручил правительству к апрелю собрать полную информацию о зарплатах бюджетников. Как отметил глава кабмина, система оплаты их труда должна быть максимально прозрачной.

- Необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника, а также, как различаются зарплаты в рамках одной структуры и тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона, - сказал Мишустин.

Премьер напомнил о майском указе президента 2012 года, касающемся повышения зарплат бюджетников.

- Срока давности у него нет. Обращаю внимание руководителей министерств и ведомств, а также глав регионов и организаций: недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально. Важно видеть за этими цифрами людей, - напомнил Мишустин.

Премьер также сообщил, что правительство в первом квартале этого года направит более 49 миллиардов рублей на специальные соцвыплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с коронавирусом.

Еще 3,5 миллиардов рублей будет дополнительно направлено на

госпрограмму развития сельских территорий. Общий объем финансирования составит более 20 миллиардов рублей. Средства пойдут на создание инфраструктуры на селе и строительство жилья на условиях льготной ипотеки.

- Рассчитываем, что это решение позволит почти 12 тысячам семей улучшить свои жилищные условия. Кроме того, в 22 регионах будет завершено более 30 проектов по повышению качества жизни на селе. В результате работ по благоустройству территорий, строительству и ремонту появится более 7,5 тысяч рабочих мест, - отметил Мишустин.