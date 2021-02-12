"Яндекс" сообщил об утечке данных почти пяти тысяч ящиков из-за одного сотрудника

"Яндекс" сообщил о взломе 4887 почтовых ящиков по вине сотрудника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания "Яндекс" сообщила, что служба безопасности обнаружила взлом 4 887 почтовых ящиков пользователей "Яндекс.Почты" по вине одного сотрудника компании.

В пресс-службе "Яндекса" рассказали, что три системных администратора имели доступ к почте пользователей для работ по техподдержке сервиса. Один из них незаконно предоставлял доступ в ящики клиентов.

- В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков, - говорится в пресс-релизе. - Неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован. Их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи, - сообщили представители "Яндекса".

Также отмечается, что пользователям, чьи данные передали третьим лицам, принесли извинения.

В компании также пообещали пересмотреть права сотрудников, обладающих таким уровнем доступа. Также руководство "Яндекса" проведёт внутреннее расследование инцидента. Компания уже обратилась с сообщением об инциденте в правоохранительные органы.

Ранее сайт KP.ru сообщал о утечке личных данных пользователей "Яндекса", которую обнаружил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев.