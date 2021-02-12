В пятницу министр иностранных дед РФ Сергей Лавров дал интервью для Youtube-канала «Соловьев Live». В нем глава российского внешнеполитического ведомства как никогда остро высказался по ряду текущих международных проблем.Приводим наиболее интересные фрагменты из сказанного Сергеем Лавровым.- Несколько раз отдельные страны-члены Евросоюза нам доверительно говорили, что они против санкций, и что они не считают, что Россию нужно «наказывать» санкциями. Они понимают, что все равно это ни к чему не приведет, но у них существует «солидарность», принцип консенсуса. Я говорил несколько раз, что в моем понимании принцип консенсуса означает, что, если кто-нибудь не согласен, то консенсуса нет. На этот вопрос ответов я не услышал.Не первый раз замечаю – и это касается не только Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля, но и его предшественников, у них не существует возможности для переговоров. Когда Ж.Боррель зачитал позицию по А.Навальному, я стал выдвигать контраргументы. Вся позиция Евросоюза сводилась к тому, что мы сделали из него политического узника, и это не имеет никакого отношения к обвинениям в его адрес. И все это – нарушение прав человека, а Россия как участница многих конвенций по правам человека, включая Европейскую конвенцию по правам человека, обязана в этом случае его отпустить и уважать его права. Но есть законы в Российской Федерации и их нужно уважать.Что касается прав человека, я напомнил Ж.Боррелю, что мы давным-давно изъявляем готовность вести предметный диалог на эту тему, во-первых, на основе фактов, а во-вторых, «не в одни ворота». Я предупредил Высокого представителя, что если он будет подавать эту тему под таким углом на пресс-конференции, я в качестве встречного примера упомяну каталонцев, осужденных на 12 лет и больше, за то, что они участвовали в организации референдума о независимости Каталонии. Нас обвиняли в том, что мы этот референдум организовали, но ни единого факта, даже ничего близко похожего на факты никто не предъявил. Так оно и произошло.Особенно он (Ж. Боррель. - Ред.) переживал по поводу трех высланных дипломатов. Сообщили ему об этом его сотрудники, когда это произошло во время нашего с ним ланча. Конечно, это не было приурочено к его визиту. Это было решено, как только этих людей идентифицировали во время участия в незаконных акциях. Потом начались «причитания» по поводу того, что дипломаты, выполняющие свою работу, свой профессиональный долг были неправомерно задержаны, обвинены в том, чего они не совершали – в участии в незаконных акциях. Мы им сразу же напомнили, что эта «акция» была не просто неразрешенной, несанкционированной, – никаких санкций, никаких разрешений эти господа и запрашивать не собирались.Все проблемы между нами и Евросоюзом начались очень давно. Они испытывали наше терпение, добрую волю. Когда в 2004 г. Прибалтику и другие страны Восточной Европы приняли в ЕС, мы откровенно спрашивали у них о том, уверены ли они, что те уже созрели для того, чтобы быть ответственными членами прогрессивного объединения? Нам говорили, у них остаются, конечно, какие-то фобии из исторического прошлого в Советском Союзе, но, мы вас уверяем, что, как только они станут членами Евросоюза и НАТО, они успокоятся, у них пропадут причины для этих фобий. Ничего подобного. Произошло все наоборот – они стали самыми ярыми русофобами и тянут Евросоюз на русофобские позиции. По многим вопросам позиция Евросоюза, продиктованная солидарностью, определяется русофобским, агрессивным меньшинством.Мы исходим из того, что мы готовы (к разрыву с ЕС. - Ред.). Мы – соседи. Если брать коллективно, они по-прежнему наш крупнейший торговый, инвестиционный партнер. Многие компании здесь работают, сотнями, тысячами исчисляются совместные предприятия. Если бизнес взаимовыгоден, мы будем его продолжать. Убежден, что мы сейчас в военном отношении стали полностью самодостаточными. Нам нужно добиваться такого же положения в экономике на случай, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне.- Думаю, он (Навальный. - Ред.) просто под руку подвернулся. Не было бы А.Навального, было бы что-нибудь еще. Его, понятно, готовили к этому достаточно «солидно», если взять историю подготовки известного фильма, который невозможно было организовать без согласия германских властей.Какой-то тайной окружила себя М. Певчих (соратница Навального, активно засветившаяся в «деле об отравлении». - Ред.) Немецкие коллеги содействуют тому, чтобы этот «покров» с нее не сорвать. Во-первых, как она улетела на этом самолете, так ее больше никто и нигде не видел. Генеральная прокуратура России многократно «бомбардировала» немецких коллег просьбой о выполнении их обязательств по соглашениям об оказании правовой помощи. Среди прочих данных была запрошена и встреча с М.Певчих, на что немцы нам сказали, что они не знают, где она. Хотя она сама говорила в соцсетях, что встречалась с А.Навальным, когда он находился в Германии.Так же нам не дают поговорить с врачами (Бундесвера. - Ред.), лечившими А.Навального, обнаружившими в его организме те самые боевые отравляющие вещества. Мы многократно подчеркивали, что, если в Омске не обнаружили гражданские врачи, то и в «Шарите» гражданские врачи тоже ничего не обнаружили. Тогда можно и врачей в «Шарите» обвинять, что они скрывают улики отравления.Про Бундесвер уже много говорим. Это не делает чести Германии, как государству, ответственно относящемуся к своим международным обязанностям. Сначала шла речь об одной бутылке, и в запросе Генпрокуратуры она фигурировала. Потом, вдруг, тема бутылки отошла на второй план. Появилась тема одежды. Затем снова появились бутылки (причем уже в количестве трех штук), на двух из которых, как нам сообщают, были обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Но ни немцы, ни французы, ни шведы, у которых они якобы перепроверяли верность своих анализов, ни Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ничего нам не дают. Отказываются.С «эпохи Скрипалей» нам твердят, что это только Советский Союз и, стало быть, Россия обладают знаниями производства «Новичка». Полностью игнорируются факты, передаваемые нами и находящиеся в открытом доступе, о том, что более сотни изобретений, связанных с формулой т.н. «Новичка» были зарегистрированы в США. Германия была среди тех, кто «показывая на нас пальцем», говорил, что ни у кого другого нет возможности знать технологию производства «Новичка». Как только Бундесвер обнаружил разновидность «Новичка» у А.Навального, мы поинтересовались: «Откуда у вас такие знания? Вы ведь сами сказали, что у вас такие работы не велись». Тишина. Но мы от них не отстанем.- Я уверен, что наши хорошие отношения с Германией американцам не нужны, как и не нужны другим странам, находящимся на европейском континенте. Англичанам тоже не нужны, как, собственно говоря, Западу не нужна была единая Германия в свое время. Именно Советский Союз был главным сторонником объединения Германии.Запад тогда очень сильно волновался и нехотя пошел на договоренности о воссоединении Германии. Мы руководствовались тем, что немецкий народ имеет право быть единым. Это его историческое предначертание как народа. Но (что забавно), насчет двойных стандартов. Когда в 2015 г. на Конференции по безопасности в Мюнхене я упомянул об этом и сказал, что мы тогда делали это сознательно, понимая чаяния немецкого народа, и подчеркнул, что было бы важно для всех остальных стран относиться к воссоединению Крыма с Россией примерно так же, как к проявлению желания народа. В Крыму был референдум, а в Германии референдума не было. Истерика была прямо из зала. Начались выкрики немецких депутатов: «Как Вы смеете сравнивать эти вещи!?». Я наблюдаю это высокомерие, которое в последние годы стало точно у немцев проявляться. Знаете, такой подтекст. Они не этими словами говорят, но мысль читается достаточно четко: «Дорогие друзья, мы со всеми рассчитались, и мы больше никому ничего не должны».Там достаточно серьезная часть элиты проводит именно такую линию. Есть желающие делать так, чтобы Германия всячески теряла возможности для нормального сотрудничества с нами.Министр иностранных дел ФРГ Х.Маас, мой коллега, выступая в Бундестаге, сказал, что «Северный поток – 2» обязательно нужно сохранить, но для того, чтобы иметь рычаг влияния на Россию. Опять логика «кто на кого влияет». Мне казалось, что энергетические проекты СССР и России в Европе всегда были материальным основанием взаимозависимости в позитивном смысле. Когда в экономике страны друг от друга зависят, это всегда хорошо, позволяет проще решать многие другие проблемы.- Париж и Берлин теперь уже практически беспрекословно требуют от нас решать все вопросы только в «нормандском формате», т.е. без Донбасса. Мы делаем замечания, что в Минских договоренностях записано: Контактная группа, сформированная по их итогам, должна решать вопросы напрямую между Киевом, Донецком и Луганском. Нам отвечают: у нее вспомогательная роль, все будет решаться в «нормандском формате», а им спускать уже готовые решения. Это неприличная позиция по отношению к людям, объявленным террористами, хотя они ни на кого не нападали. Их до сих пор считают террористами только за то, что они выразили недовольство происходящим в Киеве, назвали это неконституционным, попросили оставить их в покое. Нападение осуществил незаконный режим, пришедший к власти в результате государственного переворота.Запад это все «проглотил»: как и сам переворот и то, что его зачинщики тут же стали выступать с русофобских позиций по отношению к русскому языку на Украине в целом, говорили о необходимости изгнания всего русского из Крыма. В ответ на это народ восстал в политическом смысле. В Донбассе сказали, что хотят быть независимыми, в итоге согласились на переговоры, а Крым проголосовал за воссоединение с Россией. Русофобская волна, повлекшая за собой геополитические перемены на Украине и в Крыму, была санкционирована либо, как минимум, Запад против нее не возражал и даже в известной степени поощрял. Но наказали за это Россию.Мы заинтересованы в том, чтобы Минские договоренности оставались на столе. Они утверждены Советом Безопасности ООН и содержат договоренности, от которых очень трудно уходить. Украина их не выполняет. Значит, пока Донбасс живет так, как живет.Украина хочет, чтобы Минские договоренности перестали существовать. Пусть скажут это сами. Президент В.А.Зеленский говорит, что Минские договоренности плохие, но позволяют сохранять санкции против России. Тут же мы говорим немцам и французам: вы же записали, что будете нормально общаться с Россией, когда она выполнит Минские договоренности, хотя нас там ни разу никто не упомянул. Там только Киев, Донецк и Луганск. Поэтому, если они свои пять принципов с требованием к Москве выполнить Минские соглашения сохраняют, В.А.Зеленский будет так реагировать. Он ничего не делает. Говорят, Россия должна выполнять, а санкции сохраняются. Он этому радуется.- Трамп – яркая личность. Помню две встречи с ним, когда я был с визитами в Вашингтоне, и его переговоры с Президентом России В.В.Путиным, на которых я присутствовал. Он - политик, как говорится, от жизни. Где есть выгода – там надо делать все, чтобы ее максимизировать, где ее нет – пусть идет само собой. Говоря про уважение наших, испанских, американских законов, с изумлением наблюдаю за процедурами импичмента. То, что ему предъявлено…Мы говорили с Э.Блинкеном (новым госсекретарем США. - Ред.). По-моему, нормальный был разговор. Согласились с тем, что у нас очень много проблем. По большинству из этих проблем мы едва ли согласимся. Но очевидна неизбежность необходимости продолжать диалог по стратегической стабильности, попытаться исправить разрушительные действия, предпринятые «разоруженцами» предыдущей Администрации США. Было достигнуто согласие по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Кто-то из неолиберальных журналистов написал: «Якобы как только Президент США Дж.Байден «щелкнул пальцами», Президент России В.В.Путин тут же подписал с ним документы о продлении ДСНВ. В тот же день решили вопрос, хотя до этого МИД России говорил, что по нашим законам требуется достаточно продолжительная процедура (несколько недель). Значит, все это было враньё».Не буду раскрывать больших секретов. Скажу, что мы надеялись, что у Президента США Дж.Байдена возобладает здравый смысл. Поэтому за несколько недель до его инаугурации сделали всё, что необходимо по нашему законодательству для заключения договоренности о продлении ДСНВ. Иными словами, мы просто подготовились к оптимистическому сценарию, чтобы не оказаться в цейтноте.В.Р.Соловьев: На «Спартак» хватает времени?С.В.Лавров: Сейчас закончится этот перерыв… Уже соскучился.В.Р.Соловьев: Сами продолжаете играть?С.В.Лавров: Да, по воскресеньям. В прошлое воскресенье, несмотря на «минус пятнадцать», побегали на улице.В.Р.Соловьев: Забили?С.В.Лавров: Стыдно сказать… да! Но больше нравится, когда голевая передача.В.Р.Соловьев: Плоты? Рафтинг?С.В.Лавров: Ну, не зимой же… Летом.В.Р.Соловьев: Поэзия?С.В.Лавров: Если честно, то чистой поэзии не было очень давно. Пока ограничиваюсь эпиграммами на дни рождения друзей. «Высокого» не получается.В.Р.Соловьев: Сейчас интересный состав Правительства России, где много людей пишут, притом талантливо.С.В.Лавров: Пишут стихи? Или…В.Р.Соловьев: Стихи. Не друг на друга.С.В.Лавров: Не слышал. Знаю, что А.В.Дворкович писал стихи, когда был в Правительстве, и пишет сейчас, наверное. Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин – автор текстов многих популярных музыкальных произведений. Это романтическая отдушина. Но это не должно восприниматься как то, что в практических делах мы будем романтиками. Мы – реалисты.В.Р.Соловьев: Жесткие?С.В.Лавров: Наверное. Вообще, здоровый цинизм никогда никому не мешал в политике.В.Р.Соловьев: Вы готовите Ваши знаменитые фразы? Или они вырываются сами и «убивают» наповал? Некоторые становятся легендарными, хотя Вы отказываетесь от их авторства.С.В.Лавров: Слова были те же самые, но порядок другой. Если мы говорим об одном и том же.В.Р.Соловьев: Вы сказали бывшему Министру иностранных дел Великобритании Д.Милибэнду: «Кто ты такой, чтобы читать мне нотации?»…С.В.Лавров: Ну, как готовить шутки? Не хочу сказать, что беру пример с В.С.Черномырдина, который никогда ничего не заготавливал. У него это выходило естественным потоком. Нет, заранее шутки я не готовлю.В.Р.Соловьев: Удается подружиться с кем-то из международных коллег, встречаясь с которыми, чувствуете взаимную симпатию?С.В.Лавров: Есть немало таких людей. Боюсь их перечислять.В.Р.Соловьев: Чтобы не затравили?С.В.Лавров: Многие из них в Евросоюзе на очень высоких постах. Не хочется «спалить» хороших ребят.В.Р.Соловьев: То есть все стало настолько тяжело?С.В.Лавров: Мне так кажется. Мы же «токсичные». Для них.В.Р.Соловьев: Вас затрагивают личные выпады, оскорбления, попытки вбросить какую-нибудь грязь о членах Вашей семьи?С.В.Лавров: Сам я это не читаю. Иногда «доброжелатели» привлекают внимание из самых лучших побуждений. Например, шесть-семь месяцев назад показали репортаж (как всегда, это анонимно) о том, что в хозяйственных подразделениях МИД России работает мой незаконнорожденный сын.В.Р.Соловьев: Радость-то какая!С.В.Лавров: Но что-то он не ходит к папе. Видимо, хорошо зарабатывает.В.Р.Соловьев: Как же Вам повезло, что Вы так легко и иронично относитесь ко всему этому. То есть не добьются, эмоционально не достучатся?С.В.Лавров: Считаю, что ни один член Правительства, тем более Министр иностранных дел, не имеет права позволять выбить себя из колеи. Честно говоря, мне это дается без какого-либо труда. Но тем, кого это задевает, надо держать в себе эти совершенно справедливые чувства и эмоции.В Голливуде давным-давно была пословица: «Never let them see you sweat» («Никогда не давай им возможности увидеть, как ты вспотел»).