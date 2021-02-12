Казахстан готовится отпраздновать юбилей ростом ВВП

Встреча Михаила Мишустина с Премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Фото с сайта government.kz

Вот некоторые цифры: объём валовой продукции сельского хозяйства Казахстана в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 5%, производство продуктов питания выросло на 3,5%, урожай-2020 превысил урожай, собранный годом раньше, на 5,6%. Эксперты Всемирного экономического форума в ушедшем году отвели Республике Казахстан 55-е место из 141 государства в Индексе глобальной конкурентоспособности.

В рейтинге Всемирного банка по комфортности ведения бизнеса Казахстан вошёл в число призёров, поднявшись за два предыдущих года на 11 пунктов. В рейтинге 180 государств мира Казахстан участвует с 2009 года, за этот период республика совершила настоящий рывок, продвинувшись с 70-го места на 25-е. Сегодня условия для бизнес-деятельности на территории Казахстана признаны более благоприятными, чем в ряде традиционно благополучных и развитых стран, включая Исландию,Австрию, Японию, Испанию и Францию. В том же рейтинге Казахстан обогнал большинство стран СНГ, в том числе Россию, занявшую 28-е место, Беларусь (49-е место), Украину (64-е место), Узбекистан (69-е место), Киргизстан (80-е место).

Экономический рост как юбилейный подарок

За скромный по историческим меркам период существования Казахстана в качестве независимой страны её ВВП вырос более чем в 16 раз. В 1991 году свыше трети граждан нового государства жили за чертой бедности, за три десятилетия доходы казахстанцев увеличились в среднем в 9 раз, количество бедных снизилось в 10 раз.

На месте провинциального Целинограда выросла мировая столица Нур-Султан, в которой проводятся региональные и глобальные форумы по направлениям, которые волнуют сегодня всё человечество.

За 30 лет независимости Казахстан привлёк более 300 млрд долларов иностранных инвестиций, одними из крупнейших инвесторов в экономику страны стали США, Нидерланды, Швейцария, Франция, Великобритания, Италия, Япония, Бельгия и Канада, при этом самым крупным инвестором была и остается Россия, с 2005 года объём реальных капиталовложений российских компаний в казахстанскую экономику составил более 40 млрд долларов США.

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик считает, что на фоне глобального производственного и финансового кризиса Казахстан твёрдо стоит на ногах, и что за недолгим спадом экономику страны ждёт подъём и развитие. Положительные тенденции в экономике Казахстана отмечают и другие международные наблюдатели, например, Евразийский банк развития (ЕАБР). Специалисты ЕАБР прогнозируют, что в 2021–2022 годах годовой рост ВВП страны в среднем составит 4,7% (в 2020 году он опустился на 2,5%), об этом говорит макроэкономический обзор, подготовленный Дирекцией по аналитической работе ЕАБР.

Объективность этого и других прогнозов нам предстоит проверить по итогам года, однако уже сейчас можно смело утверждать, что суровое испытание пандемией коронавируса Казахстан проходит достойно и с наименьшими потерями.

Премьер-министр России: необходимо создать единую цифровую платформу ЕАЭС

5 февраля в Алмате прошло заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором с начала нынешнего года председательствует Казахстан. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к руководству стран-партнёров по блоку с посланием, в котором расставил приоритеты на 2021 год, сформулированные с учётом шестилетнего существования ЕАЭС и опыта работы организации, актуальных вызовов и возможностей в условиях новой экономической и социальной реальности. Среди приоритетов - новый импульс промышленной кооперации, устранение барьеров во взаимной торговле, полноценное использование потенциала трансграничных транспортных артерий, всеобъемлющая цифровизация, более широкий выход стран ЕАЭС на внешние рынки.

По словам премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, экономический блок ЕАЭС утвердил план действий по реализации этих инициатив, в том числе тех, которые направлены на укрепление договорно-правовой базы союза. Главы правительств альянса обсудили макроэкономическую ситуацию, сложившуюся в странах-участницах, рассмотрели предложения по обеспечению устойчивого экономического развития.

Помимо этого, на форуме были рассмотрены вопросы внутренней и внешней торговой политики ЕАЭС, включая совершенствование механизмов применения защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, единую систему тарифных преференций, концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран-участниц, порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в животноводстве государств-членов ЕАЭС.

«Взаимное уважение и нацеленность на стратегическое партнёрство будут и впредь оставаться главными принципами наших отношений во благо народов всех стран ЕАЭС», - подчеркнул Аскар Мамин.

А вот что сказал глава кабинета министров России Михаил Мишустин:

«Благодаря слаженным действиям удалось не допустить самого плохого сценария для экономик наших стран. Борьба с коронавирусом, считаю, остаётся важным направлением нашей совместной деятельности. Очевидно, что решающим фактором здесь станет создание возможностей для вакцинирования на территории всего союза. Мы готовы оказывать партнёрам всю необходимую поддержку».

Пандемия коронавируса, подчеркнул Мишустин, поставила перед Евразийским экономическим союзом новые задачи, такие, как, например, ускоренное развитие промышленной кооперации и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень. Российский премьер-министр призвал коллег создать единую цифровую платформу стран ЕАЭС, чтобы не зависеть от «чужих» ресурсов.

В настоящий момент в Евразийский экономический союз, помимо России и Казахстана, входят Беларусь, Армения и Киргизстан.

Граница не разделяет, а соединяет

Незадолго до Нового года со стороны нескольких российских парламентариев прозвучали странные заявления, относящиеся к Казахстану и вызвавшие лёгкий шок в политических кругах по обе стороны границы. В заявлениях шла речь о «территориальных претензиях», которые якобы существуют между нашими странами.

На деле, как подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин, эти высказывания однозначно противоречат официальной позиции России.

«Хочу подчеркнуть, что граница между нашими странами закреплена договором и делимитирована на всей своей протяженности. Территориальные претензии в российско-казахстанской повестке отсутствуют в принципе. Российская Федерация уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Казахстан. При этом граница не разделяет Россию и Казахстан, а соединяет наши страны и народы, которые являются союзниками и интеграционными партнёрами. Искусственно продолжают разогревать «территориальную тему» лишь те, кто преследует цель навредить дружеским отношениям между Россией и Казахстаном. А что касается многовековой истории формирования казахстанской государственности в её нынешних границах, то это предмет для исследования учёными, а не повод для внешнеполитических трений между нашими странами», - заявил дипломатический представитель России в Республике Казахстан.

К этому можно добавить, что проведённый несколько лет назад опрос ВЦИОМ показал: более 50% россиян считают Казахстан самой успешной страной на постсоветском пространстве, причём, за 5 лет доля россиян, придерживающихся этого мнения, выросла на треть. Наряду с этим 51% россиян считает Казахстан надежным партнёром и уверены, что в республике обеспечены права русскоязычного населения.