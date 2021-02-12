Джастин Бибер проведёт первый концерт в TikTok

Первый живой концерт Джастина Бибера пройдет в TikTok 15 февраля Фото: instagram.com

Певец Джастин Бибер проведёт концерт #JournalsLive в своём официальном аккаунте в TikTok 15 февраля в 22:00 по московскому времени. Выступление станет первым полноценным сольным шоу в прямом эфире TikTok LIVE.

Бибер проведёт трансляцию из своего дома Drew House в официальном аккаунте @justinbieber, впервые исполнив вживую свой знаменитый альбом 2013 года "Journals". За восемь лет композиции из сборника собрали три миллиарда прослушиваний по всему миру.

- Я рад воплотить это шоу в жизнь. Journals – один из моих любимых альбомов, и я никогда не исполнял его вживую. Я благодарен TikTok за то, что у меня появилась возможность поделиться им со всеми в День Святого Валентина, - поделился Джастин Бибер.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что в мае социальная сеть TikTok запустила благотворительную кампанию #cпасибомедикам, сделала пожертвование общей суммой до 25 миллионов рублей Всероссийскому общественному движению "Волонтёры-медики" и провела благотворительный концерт, в котором приняли участие Мумий Тролль, Клава Кока, ST и Мэвл.