Федеральное правительство дополнительно выделило на развитие села 3,6 млрд рублей

12 февраля в ходе заседания Кабмина о решении сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, заявки на участие в госпрограмме продолжают поступать. С учетом этого и выделяются дополнительные деньги.

«У людей должна быть возможность отдать ребенка в хороший детский сад или школу. Должен быть доступ в интернет, спортплощадка рядом с домом, и, конечно, хорошие дороги. В регионах очень ждут эти средства», — пояснил Михаил Мишустин.

На программу комплексного развития сельских территории в бюджете предусмотрен 31 миллиард рублей. При этом на решение вопросов села в других госпрограммах предусмотрено еще 186 миллиардов с учетом поправок «Единой России» в бюджет на 2021-2023 годы. Они позволят построить более 300 домов культуры, переоснастить около тысячи ДК, создать условия для занятий спортом в более чем девятистах сельских школах, приобрести более 100 автоклубов. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что к вопросам финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» «Единая Россия» и Кабмин вернутся в начале 2021 года. Об этом он сообщил на встрече с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным осенью прошлого года. Деньги пойдут, в том числе, на строительство и ремонт школ, детских садов, закупку транспорта для амбулаторий.

«Они дадут не просто новый толчок для развития малых населенных пунктов, а в целом повысят качество жизни граждан на селе, где условия должны быть максимально приближены к городским — у людей должно быть все необходимое для развития и комфорта», — пояснил временно исполняющий обязанности замсекретаря «Единой России» Дмитрий Кобылкин.

Средства распределят по двум направлениям. На развитие социальной инфраструктуры направят 2,4 миллиарда рублей — их получат 22 региона, среди которых Адыгея, Алтай, Башкирия, Волгоградская, Нижегородская, Смоленская, Томская области и другие. В субъектах построят и отремонтируют девять школ, четыре детских сада, 18 домов культуры, несколько спорткомплексов, амбулатории, музеи, газопроводы и очистные сооружения. Кроме того, закупят школьные автобусы и кареты скорой помощи. При этом планируется создать более 7,5 тысяч новых рабочих мест.

Более миллиарда рублей направят на программу льготной сельской ипотеки. Это даст возможность 23 тысячам человек улучшить жилищные условия. Без дополнительных средств на такую меру поддержки могли рассчитывать только порядка 12 тысяч сельчан.

«Сейчас Минсельхозу важно вовремя довести средства до регионов. Задача по увеличению финансирования госпрограммы развития села остается для партии одной из приоритетных», — резюмировал Дмитрий Кобылкин.