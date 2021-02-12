Юрий Башмет представил мюзикл о Москве с песнями, "которые будут петь все", особенно в Сочи

На сцене мюзикла "Свидание в Москве". Фото: Яна ИКСАНОВА

Десятого февраля в горьковском МХАТе (он же бояковский, он же "бывший доронинский") состоялось столпотворение. Здесь представили новый мюзикл о Москве, "песни из которого должны пойти в народ". По крайней мере, так пообещал Юрий Башмет.

"Почему о Москве так мало песен"?

Идея написать мюзикл о Москве появилась у композитора Александра Чайковского. "Я подумал: о многих городах сложены музыкальные спектакли, а о Москве ничего не написано. Разве что "Я шагаю по Москве", но это не в счет, потому что вообще не спектакль, - развел руками Чайковский.

Придумку оценил Юрий Башмет и уточнил задание для друга: попросил, чтобы спектакль был "перенасыщен хитами", которые могли бы потом жить отдельно и петься отдельно.

Спектакль создавался в рекордно короткие сроки, причем, вообще не было понятно: успеет ли композитор закончить к началу Международного фестиваля искусств в Москве или не успеет.

Последние две недели ноты спектакля набирали все наборщики Санкт-Петербурга, Москвы и Тамбова. И, в результате справились, успев в срок. А когда результат послушал Башмет, то понял: несколько номеров спектакля могут стать хитами о Москве.

- Этим я подкупил Сергея Семеновича Собянина, - загадочно улыбнулся Юрий Абрамович. - Так что премьера спектакля замкнула наш фестиваль искусств.

"Свидание в Москве" исполнено в стилистике шестидесятых. Фото: Яна ИКСАНОВА

МХАТ и ямооткрыватели

Почему премьеру решили провести во МХАТе? Казалось бы, причем тут Башмет и МХАТ. Но не тут-то было. Неутомимый энтузиаст и исследователь всего самого интересного, Юрий Башмет обнаружил во МХАТе то, о чем многие не подозревали. Это - оркестровая яма.

Как-то мы уже писали о том, что здание горьковского МХАТа таит в себе кучу загадок. Например, недавно команда Боякова обнаружила в гардеробе потайную китайскую едальню, отравляющую запахом зрительный зал.

Потом, правда, оказалось, что едальня совсем не потайная и про нее всегда было известно, но неважно. Нынешняя история, в отличие от предыдущих, как раз хорошая.

Юрий Башмет уже заявил, что "песни из этого мюзикла должны пойти в народ". Фото: Яна ИКСАНОВА

Таинственные ямы и ложи Сталина

Юрий Башмет в шутку назвал себя "ямооткрывателем". Уже довольно давно музыканту везет находить ямы и играть в них. Сначала была яма в Ярославском театре имени Волкова. Она вообще не функционировала и поросла мусором и быльем. Когда Башмет пожелал там сыграть, руководство схватилось за голову, закричало и принялось отговаривать музыканта. Однако ничего не вышло. Яма оказалась хорошая и сейчас используется по назначению.

Следующей стала яма в Зимнем театре Сочи. Театр существует миллион лет, а яму впервые использовал Башмет. На удивление, все прошло хорошо и гладко. Теперь сочинцы мечтают, что Юрий Абрамович откроет еще и таинственную "сталинскую ложу", о которой ходят слухи и легенды. Мол, в ложу можно было заехать на машине прямо с улицы, внутри все было сделано по последнему слову техники, а сам вождь обожал в этой ложе сидеть, но его никогда никто не видел: потому что конструкция устроена хитрым образом: ты видишь все, а тебя - никто. По слухам, сталинская ложа так и стоит запечатанной и даже президент России там никогда там не появлялся и слушает концерты из зрительного зала.

Полагают, что призрак Сталина там до сих пор слушает концерты, а проверить, так это или нет -сочинцы уговаривают Юрия Абрамовича.

Яма во МХАТе стала третьей грандиозной ямой, открытой Башметом. Как сказал музыкант, яма отличная, все прекрасно помещаются, да и акустические свойства зала - на высоте. Но ей никто никогда не пользовался.

Поэтому сам бог велел провести во МХАТе премьеру музыкального спектакля. Оркестр "Новая Россия" - в яме, актеры - на сцене. Зрители - в зале.

Кстати, во время пресс-конференции присутствовал и худрук театра Эдуард Бояков в белых кроссовках. Худрук очень радовался яме МХАТа, но говорил меньше обычного: всего пару дней назад Бояков вернулся с карантина по ковиду и еще неважно себя чувствует.

Премьера мюзикла прошла во МХАТе. Фото: Яна ИКСАНОВА

Звезда фильма "Ты у меня одна" вывела на сцену дочь Катю

Сюжет спектакля житейский. Вера Воробьева, главная героиня, приезжает в Москву из Костромы. Девушка хочет поступать в институт, мечтает стать певицей или актрисой. Оставшись в столице без чемодана и без денег, Вера, тем не менее, успевает пройти творческий конкурс и в консерватории, и в ГИТИСе. Самое сложное - выбрать, куда пойти. Причем, за внимание Веры соперничают два юноши: студент Консерватории Аркадий и студент ГИТИСа Роман. Так что в перспективе выбор учебного заведения окажется связан с выбором спутника жизни.

Несмотря на то, что действие спектакля происходит в наши дни, в целом "Свидание в Москве" выполнено в милой стилистике шестидесятых: наряды по моде тех времен, музыкальные композиции, неуловимо напоминающие хиты из сериала Валерия Тодоровского "Оттепель".

Тексты песен очень смешные и злободневные, чего стоит готовый хит "Между Никитской и Тверской так вкусно пахнет шаурмой" или очень классная песня Веры, исполненная в телефон. По сюжету, девушка потеряла свою мобилу, ей надо успокоить маму, которая не находит места у себя в Костроме. Но, к счастью, Веру выручает добрая тетенька Элеонора, встреченная у памятника Пушкину. (Забавно, что памятник Пушкину так серьезно "украшен" деятельностью птиц, что видно с последних рядов). Элеонора дает девушке мобильник, деньги, мудрый совет и приглашает переночевать в квартире на Тверской.

Между прочим, добрую тетеньку Элеонору блестяще играет Светлана Рябова, звезда фильма "Ты у меня одна". А главная роль в спектакле досталась ее младшей дочери Кате,19-летней девушке, которая учится в художественной академии и всерьёз увлекается музыкой.

К сожалению, нам не удалось раздобыть хороших записей хитов, но, как пообещали во время пресс-конференции, скоро их запишут для радио и всех утюгов, откуда они и будут, вероятно, звучать в самом скором времени.

После премьеры в Москве спектакль повезут в Сочи. Причем, песни о Москве планируют внедрить в плейлисты сочинских кафе.