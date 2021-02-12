Банк расширил возможности дистанционных каналов продаж

Потенциальному заемщику достаточно выбрать интересующую программу и заполнить заявку на сайте ПСБ. В случае положительного решения клиент получает смс-уведомление. Посещение ипотечного центра банка потребуется только один раз на этапе заключения сделки.

- Мы давно привыкли пользоваться удобными цифровыми приложениями в повседневной жизни, начиная от заказа такси до покупки еды в интернете. Такой же уровень сервиса и возможности онлайн-обслуживания люди ожидают и при покупке жилья в ипотеку. Поэтому одной из приоритетных задач ПСБ является развитие цифровых каналов, - поясняет Давыд Коробченко, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ.

Напомним, возможность дистанционного заполнения заявки на ипотеку в новостройке, по госпрограмме и на рефинансирование кредита на первичном рынке в банке реализована с прошлого года. Теперь число цифровых ипотечных сервисов для заемщиков расширено.