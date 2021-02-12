В Москве годовалый малыш получил сильный ожог лица из-за упавшего не него кальяна

Сейчас малыш находится в ожоговом отделении. Ему предстоит долгое лечение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто-кто, а этот 11-месячный мальчик уж никак не должен был оказаться в ночном клубе. Но кто же его спрашивал? Все произошло в ночь на пятницу, 12 февраля, в самом центре Москвы, в развлекательном комплексе на улице Солянка. В разгар вечеринки, где был алкоголь, громкая музыка и прочие атрибуты веселья, на кроху упал кальян.

- Ребёнок получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. Он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь, - сообщили «КП» в Басманной межрайонной прокуратуре.

Сейчас малыш находится в ожоговом отделении. Ему предстоит долгое лечение. Тем временем по факту случившегося ведется проверка.

Известно, что в ночном клубе ребенок находится вместе со своей 26-летней мамой. Именно она несла ответственность за жизнь и здоровье малыша. Но вопросы есть и к владельцам заведения. Их проверяют в части соблюдения мер пожарной безопасности и карантинных мероприятий.

Напомним, кальянные в Москве одними из первых закрыли из-за пандемии коронавируса. Запрет на курение кальянов до сих пор не снят, хотя сами развлекательные заведения работают.