Что Горбачев знал об Афганистане: 32 года назад советские войска покинули страну

15 февраля 1989-го вывод 100 тысячного контингента завершился Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 апреля 1988 в Женеве представители Афганистана и Пакистана с гарантами в лице СССР и США подписали соглашения, которые должны были принести мир на афганскую землю. Через месяц советские войска начали покидать ДРА. 15 февраля 1989-го вывод 100 тысячного контингента завершился.

Знал ли советский лидер Михаил Горбачев, что на самом деле происходит в стране, которая с нашей помощью начала активно строить социализм при «позднем Брежневе», но что-то пошло не так? О том, что именно - генеральному секретарю, конечно, докладывали. «КП» нашла в архивах, возможно, самые подробные «афганские» докладные на имя Горбачева. До генсека пытался достучаться старший преподаватель Военной академии им. Фрунзе полковник Иван Юрковец. Он служил в Афгане военным советником. И предупреждал главу СССР о том, что дела плохи.

До генсека пытался достучаться старший преподаватель Военной академии им. Фрунзе Иван Юрковец

ВРАГ У ВОРОТ

- Кризисные явления революционного процесса в Афганистане катастрофически нарастают. И наше положение в этой стране становится все более тяжелым... - докладывал Юрковец в ноябре 1987-го, - Советское правительство должно пересмотреть свою политику в отношении Афганистана.

Полковник сообщал верховному главкому не просто о расколе внутри правящей партии НДПА. Он прямо говорил о «кадровых ошибках» Москвы в регионе, из-за которых страдают и гибнут и афганцы, и шурави. Одной главных ошибок, по мнению полковника стало «заброска» из Союза нового лидера революции Бабрака Кармаля вместо убитого советским спецназом лидера страны Амина.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Бывший советник в Афганистане, полковник запаса Николай Пиков:

- Кармаля выдернули из Праги, где он был послом, а потом политическим беженцем, по указанию главы КГБ Андропова. Перекинули в Баграм, в 50 километрах от Кабула. В два часа ночи ему позвонил Андропов и поздравил. Сказал, что дело сделано, Амина убрали. И в армии, и в народе назначение Кармаля встретили не очень хорошо. Известно мнение Главного военного советника в Кабуле, генерала Майорова - он называл Кармаля дураком и пьяницей. Я знал прапорщиков, охранявших Бабрака. Когда тот напивался, его из резиденции не выпускали. И он жаловался, мол, правителю Афганистана не позволяют выйти из дома! Пил он страшно и от рака печени умер в Союзе.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров:

- Да, мы поддерживали одну фракцию в правящей партии НДПА, парчамистов, главою которой был Кармаль. Стабильность и в партии, и в армии это не укрпеляло. Хотя попытки две эти фракции сплотить мы предпринимали - но это было невозможно. Мешали и этнические, и классовые различия, и много чего другого. Для этого государства внутрипартийная вражда — обычное дело.

ПРОВОКАЦИЯ ЗАПАДА?

- Почему самая крупная ошибка нашего внешнеполитического ведомства и представителей бывшего советского руководства о вводе наших войск на территорию Афганистана так поразительно совпала с интересами империалистов и сионистов, добивавшихся того, чтобы советские мусульмане убивали афганских? - писал Горбачеву полковник Юрковец, - Чтобы мировое общественное мнение, осуждающее израильтян за уничтожение мусульман, было переключено в этом плане на СССР, а он посредством этого был отколот от арабского мира?

Юрковец утверждал, что ни наш бывший посол, ни принимавшие в Москве решение о вводе войск не владели полной картиной ситуации в Афганистане и переоценили опасность ошибок правительства, которые мы свергли в декабре 1979-го. Чего и добивались спецслужбы США и Израиля.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

Николай Пиков:

- Посол Пузанов старенький был. Глубоко в ситуацию не вникал. На него влиял наш резидент Осадчий. Апрельскую революцию 1978-го они проспали. Информация из Кабула в Москву шла сразу по 6 каналам: Минобороны, МВД, Совмин, МИД, международный отдел ЦК и КГБ. Информацию госбезопасности считали основной. А тех, кто был против нашего вхождения в ДРА — убирали. Посла отозвали за месяц до ввода войск. Советника начальника ГлавПУРа афганской армии, генерала Василия Заплатина обманом вызвали в Москву, сказав что дочь заболела. Главный военный советник в Афганистане генерал Лев Горелов тоже был против — и его в декабре из Кабула убрали. Прислали генерала Майорова, у которого был опыт Чехословакии, но Азия — не Европа…

Семен Багдасаров:

- Мы имели неспокойную границу в 2500 километров между СССР и Афганистаном.И не так все просто было внутри нашей Средней Азии. Группировки, которые потом называли ваххабитскими, возникали уже тогда. Если б мы допустили прихода к власти в Кабуле радикальных сил, там разгорелась война такая, что бои в Таджикистане в 90-е семечками бы показались.

С тем, что это Штаты втянули Союз в Афганистан, не согласен. Восстания там с 1974-го вспыхивали. И на юге, и на севере — это были исламисты Хекматияра и Раббани. А к нам приезжали офицеры правительственной армии. Их возили по республикам Средней Азии, показывали как хорошо живут крестьяне в богатых колхозах. Афганцы захотели сделать то же самое у себя — но в очень короткий срок. И для нас их военный переворот в апреле 1978-го стал неожиданностью. Нас поставили перед фактом — и что оставалось делать? Зачем нам радикалы у южных границ?

НЕНАВИСТЬ К ШУРАВИ?

- Не менее 90% афганцев настроены антисоветски, народ поднялся на борьбу не только против власти, но и против Советского Союза, - бил в набат Юрковец, - на каждый обитаемый квадратный километр сброшено до 10 тонн взрывчатых веществ, 9 из которых пришлось по гражданским объектам, до 70% кишлачной зоны разрушено.

Полковник приводит данные, что наш ограниченный контингент в ряде операций периодически подставляли, давая ложные цели, в том числе с провокационной подачи ряда представителей национального разведуправления республики. Юрковец утверждает, что связи местной разведки с резидентурой ЦРУ были доказаны.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

Николай Пиков:

- До 1986-го основную нагрузку по боевым операциям несли мы, афганская армия и милиция вспомогательную. С 87-го афганцы начали выходить на первый план. Они стали идти впереди наших частей. Наши дополняли. А ковровые бомбежки кишлаков — да, были. Население мирное под обстрелы —попадало. Но чтобы повально нас ненавидели — нет. Ни в армии не было сильных антисоветских настроений, ни среди крестьян. Автор доклада встречался с пострадавшими в районах, где кишлаки разрушались. У него была соответствующая картинка и выводы. Надо признать, большая часть кишлачной зоны была под душманами. И понятно, как там относились к нам. Власть часто переходила из рук в руки. Волнения вспыхивали. Там население особое. Они считали, что земли даны местным феодалам от аллаха, отнимать их нельзя. Ну, а наши нередко шли на поводу у кабульских деятелей.

Семен Багдасаров:

- Да, были операции, в которых, можно считать, нас подставил официальный Кабул. Например, операция в Панджшере. Но в таких «накладках» вряд ли было виновато высшее руководство ДРА. Утечка информации к духам шла из афганских частей, скорее, из среднего звена. В последние годы мы стали делать так: представители афганской армии ставились в известность о наших операциях в самый последний момент.

Да, антисоветски настроены были многие, но не 90%. Надо было больше идти на компромиссы с теми, кого мы называли моджахедами. И чаще идти на контакт с населением. Начали это делать с 1984-го года — в том числе благодаря генералу Леониду Шершневу. Методы из нашего же опыта борьбы с басмачеством мы не использовали, как учитывать исламский фактор, долго не понимали. Зачастую насаждали то, что было чуждо населению. Или подталкивали афганских товарищей, которые форсировали развитие событий.

МЫ УХОДИМ С ВОСТОКА

- При сохранении стус-кво в нашей ориентации на нынешнее руководство ДРА, следует в самые короткие сроки вывести оттуда наши войска — рекомендует полковник Юрковец, - Дальнейшее их пребывание там ни к какими дополнительным положительным результатам не приведет, а лишь усложнит положение Советского Союза в «афганском вопросе».

А до нормализации обстановки и налаживания механизма использования советской военной и экономической помощи полковник предлагал наши поставки в Аганистан заморозить, поскольку грузы начинают попадать прямиком к душманам.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

Николай Пиков:

- Войска наши отпускать не хотели. В городе Калат, когда наши советники собирали вещи, местные вышли на демонстрацию — чтобы шурави не уезжали. Президент Наджибулла Горбачева в 1988-м и пытался убедить, что войска выводить нельзя. Не убедил. В итоге с многолетним противником Ахмад Шахом Масудом, который контролировал север и перевал Саланг, вроде договорились, что он пропустит войска без боя. И Наджибулла договаривался, глава МИДа Шеварднадзе приезжал. Но Горбачев поставил министру обороны Язову задачу — «зачистить» кишлаки по маршруту следования наших войск. Для населения это был шок. Из кишлаков убитых при ракетных «зачистках»обстрелах- выносили и выкладывали на на трассу, по которой уходили войска. Генерал Варенников потом вспоминал: что я могу сделать, спорить с министром обороны? Я взял под козырек.

При том Ахмад Шах Масуд свое слово сдержал даже после ракетных обстрелов - с ним за время вывода раз 12 проводили переговоры. И вышли мы без больших потерь.

А то, что часть нашей помощи попадала к душманам, не было секретом.

Семен Багдасаров:

- Выводить войска не надо было. Но распространялись панические настроения: в Афганистане все пропало, несем потери, давайте быстрее выводить. Ситуацию переломили бы, если б привлекли на свою сторону в том числе и тех, кто воевал против нас. Это была сложная работа - хотел ли ею заниматься Горбачев? Сомневаюсь. На ситуацию в Афганистане с началом перестройки махнули рукой. Напротив афганского Хайратона, через который шли наши грузы, за мостом через Аму-Дарью был поселок Уч Кызыл. Там сконцентрировали от 5 до 7 тысяч танков, которые мы вывели из своих группировок войск в Восточной Европы в конце 80-х. А рядом сотни самолетов с отрезанными крыльями

Мы контролировали в Афганистане все основные магистрали и все крупные административные центры — для свободного движения и населения, и товаров, для обеспечения нормальной жизни. Чего не удалось сделать американцам за 20 лет.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Прислушался ли Горбачев к мнению боевого полковника, ставшего преподавателем в академии? На докладных нет пометок генсека.

- Я общался с людьми, которые видели, как Горбачев принимал решения и как относился к запискам, которые ему представляли, - говорит Семен Багдасаров, - Эти люди утверждают, что генсек не любил детальных многостраничных описаний. Его волновали глобальные вопросы и общечеловеческие ценности. Зачем ему смотреть доклад по Афганистану на 50, или даже на 7 страницах? Он его вряд ли даже пролистал. Его позиция была: нам нечего делать в Восточной Европе, и нам нечего делать в Афганистане. Лидер СССР просто пошел навстречу Западу — и мы ушли с Востока.

НАШЕ ДОСЬЕ

Ограниченный контингент советских войск в Афганистане находился в республике с декабря 1979 по февраль 1989 года. В 1980-м его численность была 65 тысяч, в 1986-м достигла максимума — 108700, в 1989-м — 66700 человек. Наши потери - 15052 погибших, более 53 тысяч раненых 417 пропавших без вести. По данным официального Кабула погибло около 250 тысяч афганцев — военнослужащих и мирных жителей, афганская оппозиция называла цифры от 670 тысяч до полутора миллионов погибших и раненных.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Иван Юрковец родился 24 июня 1930 года в Запорожской области. Окончил Гомельское радиотехническое училище войск ПВО и философский факультет МГУ, где защитил кандидатскую. В годичных командировках в Афганистане был в 1979-1980 и в 1984 годах. Преподавал в военной академии им. Фрунзе и в академии бронетанковых воск, а также в МГИМО. В 80-х выиграл конкурс издательства «Прогресс» и выпустил «Учебник по философии для развивающихся стран». Полковника в отставке И.Ф. Юрковца не стало в сентября 2020-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Полки уходили через ад, фугасы подрывались через каждые сто метров»

К ак советские войска покидали Афганистан (подробности)