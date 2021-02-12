Свалки на связи. Куда обращаться за экологической помощью?

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Документ был подготовлен правительством во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина от 2016 года. Идея – каждый человек в любой момент должен иметь доступ к информации об экологии. Но что-то снова пошло не так… Объясняем - почему.

«Зеленые» против

Экологи из Всемирного фонда дикой природы (WWF России) уже записали обращение, которое направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой доработать документ.

В WWF России назвали законопроект «формальным исполнением поручения» президента РФ. Одной из главных проблем «зеленые» видят в отсутствии «сведений в форме открытых данных, размещенных в информационно-коммуникационной сети Интернет». По их мнению, это «значительно снижает возможный вклад разрабатываемых законоположений в достижение целей по совершенствованию доступа общественности к экологической информации».

«Есть много вопросов к этому законопроекту, - считает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – Во-первых до сих пор непонятно, каким способом, а главное, где будут собираться и храниться эти данные».

По мнению лидера партии «Новых людей» Алексей Нечаева, нужно знать, какие возникают экологические проблемы в городах, селах, регионах в режиме актуального времени. И в законопроекте необходимо закрепить обязанность чиновников предоставлять сведения конкретных наблюдений, которые проводятся госорганами. И эта информация должна быть доступна для всех граждан на одном ресурсе.

В партии «Новые люди» пошли дальше и считают, что помимо информационного ресурса в сети Интернет необходимо создать телефонную «горячую» линию, чтобы каждый человек мог набрать короткий номер, как в полицию или пожарную службу, и сообщить об экологической проблеме.

В режиме реального времени

Напомним, что «Новые люди» еще в конце прошлого года обратились к вице-премьеру российского правительства Виктории Абрамченко. Партия предлагала сделать данные о состоянии атмосферного воздуха, почвы и качества воды в регионах открытыми для всех граждан страны. Тогда партия подвергла критике работу государственной информационной системы общественного контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования «Наша природа» https://priroda-ok.ru/#/ . Ресурс, который призван собирать обращения граждан, до сих пор находится в тестовом режиме и смог принять всего 192 заявки, а обработать из них всего 73.

В партии считают, что экологических правонарушений совершается гораздо больше. «Новые люди» предложили создать новый информационный сервис, благодаря которому можно будет круглосуточно получать в режиме онлайн актуальную информацию о загрязнениях окружающей среды. Каждый россиянин смог бы поучаствовать в экомониторинге, оставляя информацию в сети. И по мнению Алексея Нечаева, самая эффективная платформа для создания такого сервиса - на портале «Госуслуги».

Горячая эколиния

Руководитель направления «Зеленая экономика» ТИАР-Центра Вадим Корсун соглашается, что слабое место законопроекта в том, что документ не подразумевает централизованного сбора экологической информации.

«В тексте законопроекта ко второму чтению прописывается, что на каждом уровне власти будут самостоятельно публиковать данные. Таким образом, общая картина о состоянии окружающей среды в стране будет «распылена» по тысячам сайтов», - считает эксперт.

По его словам, сейчас системный экологический мониторинг, да еще и с удобным интерфейсом в сети Интернет, проводятся в считанных регионах. И даже в той в Москве пока недостаточно для такой работы станций мониторинга.

Сегодня государственный мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды осуществляется наблюдательной сетью Росгидромета. Проблема – в доступности получаемых им данных для людей и в техническом оснащении. Согласно докладу Счетной палаты, уровень технического оснащения не отвечает современным, в том числе международным, стандартам и требованиям. К тому же системой государственного мониторинга загрязнения окружающей среды охвачены не все населенные пункты и промышленные центры с населением свыше 100 тысяч человек.

В некоторых российских городах, к примеру, в Москве и Липецке появились дополнительные датчики, контролирующие состояние атмосферного воздуха. Но работают, они не всегда стабильно. Жители жалуются, что в тот момент, когда в воздухе присутствует химический запах, узнать информацию о возможном превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ невозможно. Словно кто-то невидимой рукой отключает рубильник и в момент выбросов датчики не работает.

«Важно, чтобы экомониторинг был доступен для населения и каждый его смог посмотреть, как данные о погоде, - считает лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

С ним соглашается руководитель по региональному развитию движения ЭКА, кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

«Этот вопрос сейчас актуален как для жителей больших городов с их безумным трафиком, так и для регионов, особенно для тех населенных пунктов, где вблизи находятся промышленные предприятия. Данные должны быть открыты для всех», - считает эксперт.

Эксперты напоминают, что попытки открыть гарантированный гражданам Конституцией доступ к экологической информации предпринимаются чиновниками много лет – но успеха не достигают.