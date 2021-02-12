«Зеленый номер» от «Комсомольской правды» для тех, кто ждет весну и дачу

«Зеленый номер» от «Комсомольской правды».

До весны осталось всего ничего. Особенно ее наступления ждут дачники. Ведь снова можно будет наводить уют в своем приусадебном хозяйстве, экспериментировать с посадками и чувствовать себя настоящим Мичуриным!

«Комсомольская правда» подготовила для своих читателей подарок – особый «Зеленый номер». Он для тех, кто считает деньки до возвращения на дачу, мечтает прильнуть к грядкам и поставить в этом сезоне рекорд в выращивании овощей и фруктов! Здесь есть что почитать и новичкам, и тем, кто уже чувствует себя настоящим агрономом.

Как сэкономить на покупках к летнему сезону – семенах, грунтах и других необходимостях?

Можно ли вырастить завидный урожай без использования удобрений? Существуют ли удобрения природного происхождения? А если маленький участок, а семья большая, как вырастить побольше? Оказывается, есть секреты, и мы их раскроем.

Поговорим и о красоте. Что делать, если не хочется разбивать на участке грядки, мол, они портят весь вид фазенды. Специалисты подскажут изящный выход из положения. Идеи легко можно использовать на любом участке.

Для тех, кто хочет удивлять соседей и друзей – экзотические растения. Оказывается, далеко не все из них капризны. Некоторые очень даже неплохо приживаются в наших широтах.

Ну и, конечно, очень полезная штука - наш традиционный календарь садовода. В нем расписано в какое время необходимо сделать те или иные полевые работы. Времени на раскачку нет, весна уже на подходе.

«Зеленый номер» в ежедневном номере газеты «Комсомольская правда» 15 февраля! В каждом - пакет семян в подарок!

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