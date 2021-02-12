Чего добивается Запад новыми санкциями против России?

Вреда от санкций пока что, по счастью, мало Фото: Евгения ГУСЕВА

Раз уж опять так громко заговорили о новых санкциях супротив России, решил я порассуждать о философии этих санкций. Но как-то с логикой не стыкуются у меня они.

По мнению наших партнеров западных — Россия неправильная страна. Тут всё понятно. А раз неправильная, надо ее переделать в правильную. Но как? А давай мы ее блокируем непоставками и запретами. Это выльется в нищету и голод, в массовые волнения. В стране воцарится кровавый хаос. И тогда россияне скажут: западные партнеры, мы осознали, как мы неправы! Каемся и готовы слушаться вас во всем, только снимите блокаду санкций!

Явно, что на такой итог и рассчитывают те, кто нам вводит санкции. А если нет, то какой тогда прок от санкций? Из-за того, что исчезла форель норвежская и бананы подорожали, вряд ли кто станет каяться и просить пощады у наших партнеров западных. Наоборот, люди скорей озлобятся супротив вредителей и станут требовать от Кремля усиливать нашу армию. Ну как это было уж много раз в истории. Всякая враждебность со стороны только усиливает патриотизм в стране и ненависть к нашим недругам. Неровен час, даже светские львы и львицы пойдут сдавать бриллианты, золото на постройку авианосцев, ракетных шахт. И кому тогда бОльшим горем выльются эти санкции?

А еще озадачивает меня вот такой момент. Ведь есть в России «правильное» прозападное крыло, сеющее подрывную идеологию и мечтающее хлебом-солью встретить «освободителей». Но ведь люди того крыла также переживают санкции вместе со всей страной. Они-то за что вынуждены страдать и мучиться, недоедать бананов из-за проклятых санкций? Это тот самый случай, когда западная артиллерия бьет по своим, поскольку оные, надо думать, представляют для Запада куда меньшую ценность, чем поверженные противники. Но если люди прозападного крыла вдруг прозреют и осознают это, могут переметнуться на сторону трудового народа.

Как ни крути, а затея с санкциями глупа и не поддается логике. Россия страна огромная, и довести ее до образа блокадного Ленинграда, в расчете сломить измором, то нереально. А к серьезной идеологической войне, как показывает практика, наши западные партнеры не готовы по всем фронтам. Чтобы побеждать в идеологии, они должны быть нравственнее, честнее нас. И следовательно, умнее. Должны подавать примеры честных бескровных выборов, уважения и защиты прав сексуального большинства. Примеры межрасового согласия. Примеры защиты детей и женщин от насилия и садизма. Образ кающейся Ливински должен бы привести нас к вере в западную мораль и ценности. Помочь устыдиться нам за грехи свои и поверить партнерам нашим.

Однако же вся работа партнеров этих против России, её народа ничего кроме смеха не вызывают. Вреда от санкций пока что, по счастью, мало. Но если вдруг вред случится, кто пострадает больше? Россия или они? Вот в чем вопрос.