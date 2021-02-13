Российские хирурги разработали способ победить болезнь, убившую Жанну Фриске

Поиски путей эффективного лечения ведутся в медицине уже 50 лет

Российские хирурги дали людям со сложными опухолями головы и шеи надежду на исцеление. До сих пор они считались одними из самых опасных - «злые», быстро растут, и их очень сложно лечить. Однако теперь в НИИ медицинской приматологии в Сочи провели уникальную операцию по терапии опухоли головного мозга. Руководил действиями врачей главный внештатный онколог Минздрава России, гендиректор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн. Правда, пока хирурги практиковались на мозге примата-гамадрила и для того, чтобы метод стал применим к людям, еще должны пройти расширенные клинические испытания.

ГОЛОВА ОТДЕЛЬНО – ТЕЛО ОТДЕЛЬНО: КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Сложность операции состоит в том, что в организме нужно разделить круги кровообращения, чтобы высокотоксичный химический препарат воздействовал непосредственно на опухоль, и не повреждал другие жизненно-важные органы. Для этого мозг подключается к аппарату искусственного кровообращения, в момент операции он не участвует в общей системе притока и оттока крови, и высокотоксичный препарат вводится непосредственно в опухоль. Таким образом, разделение кровообращения дает возможность воздействовать непосредственно на сам очаг болезни, что и делает метод максимально эффективным. Как только врачи видят, что в отключенном от общей системы кровообращения мозге уровень токсичности упал, они понимают, что могут включать его обратно в естественную систему кровотока. Такой способ операции называется изолированной перфузией головного мозга, и он был опробован российскими медиками для лечения раковых опухолей впервые в мире.

Пока хирурги практиковались на мозге примата-гамадрила

Важнейшая послеоперационная задача состоит в том, чтобы понять, пострадали ли функции восприятия и памяти. Примат — это лабораторный двойник человека, говорят в НИИ медицинской приматологии. Его можно обучить определенным навыкам и потом сравнить когнитивные функции до и после операции. Если практика покажет, что все работает хорошо, мозг не подвергается разрушению, то в будущем этот метод может быть использован для лечения людей с труднодоступными опухолями головы и шеи и дать надежду в случаях, когда исход болезни чаще всего самый неблагоприятный.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Опухоль головного мозга - это одна из самых злокачественных форм рака. Продолжительность жизни людей с этим диагнозом в среднем составляет всего 12 – 14 месяцев.

Поиски путей эффективного лечения ведутся в медицине уже 50 лет. Однако с развитием высокотехнологичной хирургии, химиотерапии, лучевой терапии, иммунотерапии – в мировой медицине добились увеличения средней продолжительности жизни пациентов со злокачественной опухолью мозга всего на несколько месяцев.

Наши врачи первыми в мире опробовали уникальный метод лечение опухолей головного мозга на примате

Главная сложность здесь - максимальная радикальность удаления опухоли из мозга или локализация воздействия на опухоль химических препаратов, чтобы при этом сохранилось и достаточно хорошее качество жизни пациента. Хирурги стараются максимально удалить опухоль или воздействовать на нее химией, если вырезать опухоль невозможно, в надежде на то, что иммунная система организма сможет справиться с онкологическим процессом и не возникнет рецидивов.