В Лос-Анжелесе вскрыли завещание Ларри Кинга

Скончавшийся 23 января в американском Лос-Анджелесе телеведущий Ларри Кинг оставил завещание, содержание которого стало известно 13 февраля 2021 года.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Скончавшийся 23 января в американском Лос-Анджелесе телеведущий Ларри Кинг оставил завещание, содержание которого стало известно 13 февраля 2021 года.
Согласно последней воле покойного, он пожелал, чтобы все его имущество, оцененное в $2 миллиона, было разделено поровну между его детьми – 59-летним Ларри-младшим, 20-летним Кэнноном, 21-летним Ченсом.
В списке есть еще два имени, но один из сыновей Кинга, Энди, и дочь Чайя ушли из жизни еще при жизни отца, уже после того, как завещание было составлено и подписано.
65-летний Энди умер от сердечного приступа, а 51-летняя Чайя проиграла битву с раком легких.
Завещание Кинга датируется октябрем 2019 года, т.е. оно было подписано через два месяца после того, как Кинг подал заявление о разводе со своей седьмой женой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Причиной смерти Ларри Кинга стал сепсис
Вдова Ларри Кинга назвала истинную причину смерти телеведущего (подробности).