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Злая шутка израильских спасателей удивила пользователей интернета

Автором образца черного юмора стала добровольческая организация спасателей ZAKA
Юрий МАЙБОРОДА
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Автором образца черного юмора стала добровольческая организация спасателей ZAKA

Автором образца черного юмора стала добровольческая организация спасателей ZAKA

Фото: REUTERS

Мэрия израильского города Бней-Брак, население которого составляют ортодоксальные религиозные евреи, решила простимулировать вакцинацию граждан от коронавируса и пообещала каждому, сделавшему прививку, подарить мешок с продуктовым набором.

Члены израильской добровольческой спасательной организации выступили со встречным предложением.

Добровольцы ZAKA принимают участие в спасении людей и поиске тел погибших во время стихийных бедствий, ДТП и терактов. Кроме того, они помогают готовить к погребению умерших от коронавируса.

После предложения мэрии в Twitter-аккаунте ZAKA появилась запись:

«Приветствуем инициативу мэрии Бней-Брака! Каждому непривитому — по мешку».

В мешки, как известно, спасатели и сотрудники больниц помещают тела умерших.

Пользователи соцсети по достоинству оценили юмор людей, которые каждый день сталкиваются со смертью:

– Превосходный черный юмор!

– Вы гении.

– Сегодня вы победили Интернет.

Разумеется, есть и такие, кто не оценил не очень веселую шутку.

По количеству населения, привитого от COVID-19, Израиль значительно опережает все страны. И это несмотря на то, что вакцину приходится закупать – своей в стране пока нет.

По мнению экспертов, потрясающие успехи израильтян на поприще борьбы с коронавирусом связаны с тем, что на всех этапах самое активное участие в ней принимает знаменитая разведка «Моссад», ранее активна закупавшая маски и тесты, а позже занявшаяся обеспечением страны вакциной.

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