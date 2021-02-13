«Новые вызовы»: Тюменская область становится регионом продвижения высокотехнологичных проектов для ТЭК

Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Сорок пять компаний из десяти регионов России уже работают в Тюменском нефтепромышленном кластере. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с докладом на совещании по вопросам использования научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли «ОПК-ТЭК 2021», которое прошло в Нижнем Новгороде 12 февраля.

КОНСОЛИДАЦИЯ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ

В совещании, посвященном созданию эффективной модели технологических партнерств между отраслями ТЭК, ОПК и гражданского машиностроения, приняли участие первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов, представители Минэнерго и Минпромторга, правительства Нижегородской области, руководители и топ-менеджеры ведущих нефтегазовых компаний и оборонных предприятий. В последнее время нефтегазовые компании столкнулись с объективными вызовами – традиционные запасы месторождений находятся в стадии исчерпания, а добыча трудноизвлекаемых запасов требует освоения новых технологий. Все это сопровождается нестабильностью цен на нефть, а также срывами поставок высокотехнологичного зарубежного оборудования из-за санкций и пандемии.

«Выход может быть в консолидации внутренних ресурсов предприятий страны, в том числе с вовлечением научного и производственного потенциалов оборонно-промышленного комплекса. ТЭК как заказчик может быть партнером для ОПК», – пояснил губернатор.

Президент России Владимир Путин поставил перед оборонно-промышленным комплексом страны стратегическую задачу по наращиванию доли гражданской продукции до 50% в общем объеме выпуска к 2030 году, напомнил глава региона. Но работа с ТЭК требует определенных компетенций, и у Тюменской области они есть, подчеркнул Александр Моор.

Предприятия региона активно сотрудничают со всеми крупнейшими нефтегазовыми компаниями страны, а правительство региона содействует дальнейшему развитию и повышению эффективности взаимодействия. В результате нефтяники и газовики за последние четыре года увеличили объем закупок продукции и услуг предприятий региона почти в шесть раз. По итогам 2019 года этот показатель составил около 157 млрд рублей.

ТЮМЕНЬ – ТОЧКА СБОРКИ

Тюменская область стала точкой сбора и дальнейшего продвижения высокотехнологичных проектов для ТЭК, отметил Александр Моор. В Тюменском нефтепромышленном кластере уже сформированы 28 проектов, семь из которых переданы на совместную экспертизу в компанию «Газпромнефть». Четыре проекта успешно прошли экспертизу и запущены в проработку.

«В Тюменском нефтепромышленном кластере мы выстраиваем работающую систему, которая позволяет предприятиям и стартапам доводить свои разработки до испытаний и серийного производства. Мы знаем, что волнует нефтяников, отдаем эти знания бизнесу, который при государственной поддержке разрабатывает нужные технологии», – сказал губернатор Тюменской области.

Крупной площадкой федерального уровня для конструктивного диалога между нефтегазовыми компаниями и промышленными предприятиями стал традиционный Тюменский нефтегазовый форум. Александр Моор пригласил предприятия ОПК принять участие в ТНФ-2021, а также присоединиться к деятельности Тюменского нефтепромышленного кластера.

«Доля оборудования для топливно-энергетического комплекса в структуре гражданской продукции ОПК пока невысокая, составляет в среднем в последние годы около 10 процентов. Начиная с 90-х годов превалировала импортная техника, что существенно сдерживало производство отечественных аналогов. Новое время диктует новые вызовы. Вопросы импортозамещения в ТЭК, обеспечения технологической независимости выходят на первый план», – подчеркнул первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов.

Используя накопленный в регионе опыт, Александр Моор предложил создать единый механизм реализации технологического партнерства между топливно-энергетической и оборонно-промышленной отраслями.

РАЗРАБОТКА «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

По окончании совещания губернатор Тюменской области провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Главы регионов рассмотрели возможность подписания в ближайшее время соглашения о сотрудничестве и разработке дорожной карты.

Глеб Никитин отметил успехи Тюменской области в привлечении инвестиций в регион и подчеркнул, что Нижегородская область использует ряд практик, которые применялись в Тюменской области. Александр Моор поддержал инициативу о сотрудничестве регионов: «Потенциал промышленности Нижегородской области колоссальный. Научная база оборонно-промышленного комплекса также уникальна. Я уверен, что мы сможем совместно решить вопросы импортозамещения и производства продукции, которая будет востребована нефтегазовой отраслью и ТЭК».

Добавим, что в рамках рабочей поездки делегация Тюменской области во главе с губернатором посетила и Нижегородский завод 70-летия Победы концерна «ВКО Алмаз-Антеи ». Это одно из ведущих оборонных предприятий России, где производят зенитные ракетные комплексы и системы, а также радиолокационные средства различного назначения. В рамках диверсификации оборонного производства завод стал площадкой для серийного выпуска оборудования для подводной добычи углеводородов.

Александр Моор ознакомился с презентацией высокотехнологичных разработок концерна «ВКО Алмаз-Антей», предназначенных для нефтегазовой отрасли.

«ВАЖНО, ЧТОБЫ ПОТЕНЦИАЛ БЫЛ ГИБКИМ»

Директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что губернаторы новой волны показывают успешный опыт исполнения регионами задачи по диверсификации выпускаемой продукции предприятий ОПК на примере нефтегазовой отрасли. Как мы уже говорили, ранее эту задачу ставил Владимир Путин.

«Прошлый год показал, насколько важно, чтобы научно-технологический потенциал страны был гибким. Необходимо иметь возможность использовать мощности, организационную структуру и технологические достижения смежных или даже совсем неблизких отраслей для решения сложных задач. Главы этих регионов демонстрируют стратегический подход к решению проблем, что является одной их характеристик губернаторов новой волны», - заключила эксперт.

Напомним, в декабре 2020 года ЭИСИ опубликовал доклад «Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики», где представил ТОП-10 глав регионов, наиболее точно соответствующим понятию «губернатор новой волны». В него вошли губернатор Тюменской области Александр Моор и Нижегородской Глеб Никитин.