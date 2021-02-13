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Клуб бывших: чем занимаются супруги экс-президентов

Мелания Трамп открывает загадочный офис
Юрий МАЙБОРОДА
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Мелания Трамп открывает загадочный офис

Мелания Трамп открывает загадочный офис

Фото: REUTERS

Как правило, супруги экс-президентов делятся своими воспоминаниями в книгах. И очень неплохо на этом зарабатывают. Однако есть и исключения.

Мишель Обама, которую называют одним из самых высокооплачиваемых авторов США, устав от писательской деятельности, решила сменить амплуа. Стало известно, что супруга 44-го президента будет вести на телевидении кулинарное шоу для детей.

Мишель Обама, которую называют одним из самых высокооплачиваемых авторов США, устав от писательской деятельности, решила сменить амплуа.

Мишель Обама, которую называют одним из самых высокооплачиваемых авторов США, устав от писательской деятельности, решила сменить амплуа.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карла Бруни, супруга 23-го президента Франции Николя Саркози, завершив удачную карьеру модели, начала выступать как певица. Причем брак с Николя ей ничуть не помешал – уже будучи первой леди, она записала очередной альбом.

Одна из последних «бывших первых», Мелания Трамп, настолько устала от публичности, что предпочитает проводить время с супругом в загородном клубе в Палм-Бич.

Карла Бруни, супруга 23-го президента Франции Николя Саркози, завершив удачную карьеру модели, начала выступать как певица.

Карла Бруни, супруга 23-го президента Франции Николя Саркози, завершив удачную карьеру модели, начала выступать как певица.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вместе с тем, недавно она ретвитнула запись организации «Офис Меланьи Трамп». В самой же записи говорится, что супруга 45-го президента объявляет об открытии собственного офиса, а всех заинтересованных приглашают «следить за новостями и объявлениями».

Чем будет заниматься офис бывшей первой леди, пока неясно. Ранее появлялась информация о намерениях Меланьи открыть офис, который поможет ей пропагандировать здоровый образ жизни среди детей и подростков.

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