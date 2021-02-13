Клуб бывших: чем занимаются супруги экс-президентов

Мелания Трамп открывает загадочный офис Фото: REUTERS

Как правило, супруги экс-президентов делятся своими воспоминаниями в книгах. И очень неплохо на этом зарабатывают. Однако есть и исключения.

Мишель Обама, которую называют одним из самых высокооплачиваемых авторов США, устав от писательской деятельности, решила сменить амплуа. Стало известно, что супруга 44-го президента будет вести на телевидении кулинарное шоу для детей.

Мишель Обама, которую называют одним из самых высокооплачиваемых авторов США, устав от писательской деятельности, решила сменить амплуа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карла Бруни, супруга 23-го президента Франции Николя Саркози, завершив удачную карьеру модели, начала выступать как певица. Причем брак с Николя ей ничуть не помешал – уже будучи первой леди, она записала очередной альбом.

Одна из последних «бывших первых», Мелания Трамп, настолько устала от публичности, что предпочитает проводить время с супругом в загородном клубе в Палм-Бич.

Карла Бруни, супруга 23-го президента Франции Николя Саркози, завершив удачную карьеру модели, начала выступать как певица. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вместе с тем, недавно она ретвитнула запись организации «Офис Меланьи Трамп». В самой же записи говорится, что супруга 45-го президента объявляет об открытии собственного офиса, а всех заинтересованных приглашают «следить за новостями и объявлениями».

Чем будет заниматься офис бывшей первой леди, пока неясно. Ранее появлялась информация о намерениях Меланьи открыть офис, который поможет ей пропагандировать здоровый образ жизни среди детей и подростков.