Усадьбу в Калифорнии продали за огромную сумму

Усадьба Villa Firenze в калифорнийском Беверли-Хиллз стала самым дорогим домом, когда-либо проданным в ходе аукционных торгов. Фото: www.priceypads.com

Усадьба Villa Firenze в калифорнийском Беверли-Хиллз стала самым дорогим домом, когда-либо проданным в ходе аукционных торгов.

Стартовая цена составляла $160 миллионов, за время торгов было сделано несколько десяток ставок. Финальная цена, по условиям аукциона, равно как и имя покупателя, не разглашается.

Стартовая цена составляла $160 миллионов, за время торгов было сделано несколько десяток ставок. Финальная цена, по условиям аукциона, равно как и имя покупателя, не разглашается. Фото: www.priceypads.com

Известно лишь, что ставки делали из самых разных стран мира, а за время проведения аукциона 31 потенциальный покупатель или их представители лично побывали на объекте.

Владелец поместья согласился на аукцион после того, как два года не мог самостоятельно продать свою недвижимость. И не прогадал: лот ушел за 53 дня.

Владелец поместья согласился на аукцион после того, как два года не мог самостоятельно продать свою недвижимость. И не прогадал: лот ушел за 53 дня. Фото: www.priceypads.com

Villa Firenze, построенная в итальянском стиле, – это 20 спален, 23 ванных комнаты, огромный земельный участок, расположена она в одном из самых охраняемых кварталов Беверли-Хиллз. В доме есть тренажерный зал, кинотеатр, винный погреб. Рядом с виллой расположены 3 гостевых дома, а также автостоянка на 30 машиномест.

Фото: www.priceypads.com