Фаучи: США вернутся к нормальной жизни ближе к концу года

Главный инфекционист США д-р Энтони Фаучи заявил, что вакцинация 70-85% населения страны от коронавируса позволит обеспечить нужный для снятия большинства ограничительных мер коллективный иммунитет. Фото: REUTERS

Главный инфекционист США д-р Энтони Фаучи заявил, что вакцинация 70-85% населения страны от коронавируса позволит обеспечить нужный для снятия большинства ограничительных мер коллективный иммунитет.

- Мы надеемся, что если график вакцинации будет соблюден, то в США нужных показателей мы добьемся в начале этой осени, – заявил Фаучи в ходе брифинга для иностранных журналистов, аккредитованных в США. – Только в таком случае мы можем постепенно вернуться к некоторой степени нормальности. Это не будет похоже на то, как мы включаем и выключаем свет. Это будет постепенное снижение строгости мер… При определенных обстоятельствах все еще будет требоваться ношение масок. Думаю, ближе к концу года мы вернемся к нормальной жизни.

Фаучи особо отметил, что сказанное им относится к Соединенным Штатам, поскольку в каждой стране – свои уровни заболеваемости, доминирование определенных штаммов коронавируса и различные планы и скорости вакцинирования населения.

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