Машинный разум поздравляет дам в разных стилях: он может быть страстным, романтичным, интимным, дурашливым... Но иногда пишет открытки, за которые можно получить по морде Фото: Shutterstock

Искусственный интеллект (ИИ) становится активным участником нашей жизни. Например, он уже лучше врача способен анализировать рентгенологические и МРТ снимки и соответственно точнее ставит диагнозы. Пару лет назад картина, нарисованная алгоритмом, была продана на аукционе “Кристис” почти за полмиллиона долларов. Да, и вы наверняка сталкивались с машинным разумом, когда звонили в колл-центры банков или других крупных компаний. Чат-боты, с которыми вы общаетесь, до того, как вас переключат на живого оператора, работают на алгоритмах искусственного интеллекта. Для рутинных задач - ответов на часто задаваемые вопросы, они дают качество, сопоставимое с человеком.

Однако американская компания Copy AI нашла еще одно применение для искусственного интеллекта. Созданный программистами чат-бот на основе технологии GPT-3 (это третье и самое продвинутое на сегодня поколение алгоритмов обработки естественного языка - авт) за считанные секунды пишет любовные письма. Что особенно актуально накануне Дня влюбленных, который отмечается 14 февраля.

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Создатели уверяют: у алгоритма хватает железных мозгов, чтобы создать не типовую, а индивидуальную открытку к Дню святого Валентина для вашей избранницы или избранника. Для этого надо указать отличительные черты характера или внешности партнера. Например, чувство юмора, обворожительную улыбку, бездонные глаза, в которых так легко утонуть и т.д. Пораскинув нейросетками, искусственный интеллект генерирует 6-7 вариантов текста для любовных открыток. Он может творить в разных стилях, имитировать страсть, романтичное настроение или более доверительную интимную интонацию.

Чтобы протестировать навыки алгоритма в области создания шедевров любовной лирики, мы попросили его поздравить наших записных красавиц Анастасию Волочкову и Ольгу Бузову. Опыт оказался весьма занятным.

Моя милая, дорогая Анастасия: я хочу, чтобы ты знала, ты не только моя самая дорогая, но и мой друг, а это значит ты для меня весь мир. Я хочу, чтобы ты знала, где бы ты ни была, что бы ни происходило в жизни, я полностью с тобой

Для Насти, которая не устает поражать публику своими шпагатами и прямыми, как тот же шпагат высказываниями, я загрузил следующие целевые слова: “Анастасия, скромность, гибкость, бескорыстие, балерина, светская львица из Москвы”.

Тексты, которые выдал алгоритм, недвусмысленным образом выдавали его явное знакомство с творчеством Вадима Казаченко (“Ты разбила мое сердце и на части разбросала”), Владимира Кузьмина (“Ты сказка в моей жизни”) и других трубадуров неземной любви. Сравните с этим образцом:

“О, как я тебя люблю. Ты украла мое сердце, и мне все равно не стыдно рассказать об этом миру. Твое терпение, доброта, счастье и жажда жизни поражают меня каждый день. Ты со мной и в радости, и в горе, ты принимаешь мои недостатки, как свои собственные. Я так благодарен, что ты пришла в мою жизнь; ты наполняешь окружающий мир красотой и любовью. Обожаю каждую часть твоего тела; каждый непослушную прядь волос, родинку и несовершенство”.

Валентинка для Ольги Бузовой

Местами коряво, но мы и не ждали от железяки летучей пушкинской рифмы. Меня смутила некая самонадеянность алгоритма, который уверен, что ветреная Настя способна быть с кем-то и в радости, и в горе. Да и рассказывать солнцу о том, что и на нем есть пятна, а также родинки и другие “несовершенства” - не самый лучший способ создать праздничное настроение у предмета любви.

Другой предложенный вариант и вовсе способен вогнать в краску кого угодно: “Твое большое уродливое сердце так красиво! Мне нравится его форма, текстура, цвета и оттенки. Мне тоже нравятся все твои недостатки, потому что они - часть твоей красоты. Твои руки - мой дом и моя крепость, а твое лицо - моя муза и мое сокровище. Как я могу выразить то, что ты для меня значишь? Ты моя лучшая половина!”

“Твое лицо - моя муза” - красивый образ, но за “уродливое сердце” можно и по морде схлопотать. Интересно, алгоритм о чем-то догадывался или бессовестно халтурил и гнал строку? Возможно, все дело в настройках, ключевых словах и я где-то был неосторожен. А может быть, алгоритм тоже не любит москвичей?

Словесный портрет Ольги Бузовой получился таким: “Певица, телеведущая, непримиримый враг пошлости, обладает чувством вкуса, талантливая умница”. Ничего не забыл? Загружаю эти ключи в шайтан-машину и... что мы видим? Машина явно симпатизировала Оле, во всяком случае, не говорила ей гадости.

Здесь самым выигрышным смотрелся интимный вариант: “Я хочу спрятаться с тобой в постели и ничего не делать, только разделить любовь, настолько сильную, что она может ослепить нас. Хочу быть твоим другом и держаться за тебя. Хочу обнять и никогда не отпускать. Я хочу почувствовать твое дыхание на своем лице и наслаждаться моментом. Ты лучшая во всем, что делаешь. Остальное неважно!”

В целом, я бы алгоритму все же не доверял такое тонкое дело, как признание в любви. В нем иногда просыпается Стас Михайлов с пошлыми комплиментами, а иногда слышен чиновник, выступающий на отчетно-выборной конференции с насквозь фальшивыми бессмысленными глянцевыми словами. Однако, какие-то заготовки для собственного любовного послания найти все же можно. Главное, не нахимичить лишнего с настройками.

А еще лучше не надейтесь на искусственный интеллект, а больше полагайтесь на себя. И если составлять слова в красивые фразы - это не ваш конек, то все можно сказать прикосновениями, поцелуями и объятиями. Или поступками, наконец.

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