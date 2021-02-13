«Роснефть» получила прибыль в 2020 году

«Роснефть» отчиталась об итогах работы в 2020 году. Фото: Shutterstock

«Роснефть» отчиталась об итогах работы в 2020 году. Несмотря на беспрецедентное падение спроса и обвал цен на нефть, в четвертом квартале прошлого года компания получила рекордную в своей истории чистую прибыль. Что позволило предприятию в целом по итогам года выйти в плюс.

«ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

«Мы можем с гордостью заявить, что нам не только удалось успешно справиться с вызовами 2020 года, но и продемонстрировать способность работать в самых непростых условиях беспрецедентно низких цен. Это стало возможным благодаря высокому уровню операционной и инвестиционной эффективности», - сообщил по итогам публикации отчетности Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Повторимся, в четвертом квартале нефтяная компания получила рекордную прибыль – 324 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2019 года (подобный результат стал возможен благодаря положительному эффекту от сделок по проекту «Восток Ойл» в конце года). В результате сенсационная эффективность работы компании в октябре-декабре обеспечила положительный финансовый результат по итогам года - 147 млрд рублей.

К настоящему времени «Роснефть» - единственная крупная нефтяная компания, отчитавшаяся о чистой прибыли по итогам 2020 года. Так, ВР получила убыток 20,3 млрд долл., Chevron - 5,5 млрд долл., ConocoPhillips - 2,7 млрд долл., ExxonMobil - 22,4 млрд долл., Royal Dutch Shell - 21,7 млрд долл., Equinor – 5,5 млрд долл.

Также в четвертом квартале 2020 года объем добычи нефти "Роснефтью" составил 3,98 млн барр в сутки, увеличившись почти на 2%, а добыча газа в выросла на 7,5% и составила 16,1 млрд куб. м.

КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОТКРЫТЫ В РОССИИ

В тоже время российские нефтяники продолжают развивать перспективные месторождения. Осваивают проект «Восток Ойл» на севере Красноярского края. По результатам проведенных геологоразведочных работ открыто Западно-Иркинское месторождение с запасами нефти более 500 млн тонн и 138 млрд куб. м газа.

Согласно данным Wood Mackenzie, в 2020 году три крупнейших в мире нефтегазовых месторождения были открыты «Роснефтью» (им. Жукова, им. Рокоссовского на шельфе Карского моря и Западно-Иркинское). Средний ресурсный потенциал открытий превышает 4 млрд барр. У ближайших конкурентов – Kwaskwasi (Суринам) и Sakarya (Турция) – менее 2 млрд барр. Всего в результате геологоразведочных работ в прошлом году российская нефтяная компания открыла 208 новых залежей и 19 новых месторождений с запасами углеводородов в объеме более 2 млрд т.

В прошедшем году «Роснефть» запустила два новых крупных проекта с потенциалом добычи более 45 млн барр. в год – Эргинский лицензионный участок и Северо-Даниловское месторождение.

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

В сложных экономических условиях 2020 года "Роснефть" продолжила укреплять свою финансовую устойчивость.

Так, сумма чистого финансового долга компании за 2020 год сократилась на 9,7 млрд долларов. При этом продолжилось улучшение структуры долга с уменьшением его краткосрочной части, которая составила 17%.

Один из важных показателей - свободный денежный поток компании по итогам 2020 года превысил аналогичные показатели ExxonMobil (-2,6 млрд долларов), Chevron (1,7 млрд долларов), BP (-0,1 млрд долларов). А показатель доходности СДП «Роснефти» (9,5%) выше показателя других нефтяных мейджоров, например, BP (-0,2%).