Вкусы тиктокеров привели к дефициту сыра фета в ряде стран

Пользователи социальной сети TikTok стали сходить с ума от запеченной пасты с сыром фета, ставшей для многих любимым ежедневным блюдом в период карантина. Фото: Shutterstock

Пользователи социальной сети TikTok стали сходить с ума от запеченной пасты с сыром фета, ставшей для многих любимым ежедневным блюдом в период карантина.

Кто первым поделился сравнительно простым рецептом – уже понять сложно. Скорее всего, источником сумасшествия стала финский гастроблогер Дженни Хайринен.

По состоянию на сегодняшний день в TIkTk более 56 млн хэштегов #bakedfetapasta, а видео, на котором запечатлен процесс приготовления блюда, просмотрено 11 млн. раз.

В Финляндии уже образовался дефицит феты. Ритейлеры напрямую связывают это с популярностью рецепта. Резко возросли продажи феты и в США.

Фета – греческий сыр из овечьего молока - также является самым популярным поисковым запросом в разделах поисковиков, связанных с продуктами питания.

Рецепт приготовления блюда сравнительно прост:

Брусок сыра фета нужно запечь в духовке вместе с помидорами-шерри, чесноком, орегано, полив их оливковым маслом extra virgin. Отдельно нужно отварить пасту или любые другие макаронные изделия, которые затем и смешать с запеченным сыром и помидорами.

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