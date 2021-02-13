- Геннадий Григорьевич, я хотел посоветоваться. Как жить? С утра на дорогах пробки – 9 баллов: Москву завалило, центральную Россию завалило, гигантские сугробы, вьюга, пурга. У меня паника.- Я ехал в час утра. Были пробки на Садовом кольце где-то 7 баллов. Я так понимаю, еще с вечера люди не разъехались. Конечно, если говорить о москвичах, самое главное правило – покидать жилое помещение только по острой необходимости.- А вы покинули свою квартиру по острой необходимости сегодня?- Я не в счет. Мы же не обо мне говорим, а о стандартном поведении. Конечно же, магазины в шаговой доступности, где есть все самое необходимое для жизнедеятельности (продукты питания и т.д.), они открыты, и туда можно пройти просто пешком. Все остальное надо отложить и спокойно пережить это время. Детей я бы тоже не советовал выводить на улицу. Потому что, когда я вышел прогуляться…- В час утра?- …очень промозглый ветер дует. Поэтому всем тем, кто будет выбираться в магазины, в аптеки, по каким-то другим неотложным делам, конечно, одеться надо в такую одежду, которая мало того, что теплая, но еще и непродуваемая.- А вы в багажнике пальто возите.- Мне к подъезду минута ходьбы. Не обо мне речь. Вообще одеваться надо по погоде, с учетом промозглого ветра. И обувь должна быть комфортная. Иначе рискуете травмироваться.Конечно же, мужчины должны вспомнить о своем главном предназначении в этой жизни – быть добытчиками.- А я думал, вы немножко о другом…- Отправлять женщин в магазины не нужно, идите сами. Только, пожалуйста, составьте список покупок, очень строгий. Выполнив задачу, обязательно поставьте крестик, чтобы вы что-то не перепутали, и вам не пришлось второй раз идти.- Бесполезно, Геннадий Григорьевич. Мне список всегда супруга составляет, а потом говорит: то не так, этого не столько.- Ну, правильно делает. Чтобы вам служба медом не казалась, а то вы совсем возомните из себя хозяина жизни. Так вас надо периодически ставить на место.Но давайте все-таки вернемся к главной теме.- О действиях метеозависимых людей.- Сегодня я уже со многими поговорил, в том числе и с метеопатами, которые реагируют на погодные скачки давлением.Всегда помните, что при таком резком изменении погоды, ветрености надо очень внимательно следить за своим здоровьем, предотвращать возможные скачки давления или, наоборот, его падение.Тот медикаментозный арсенал, который у каждого есть для нормализации давления, нужно всегда держать под рукой, меньше волноваться.Посидеть дома. Есть хорошая возможность пообщаться со своими детьми, со своими старшими, обсудить домашние проблемы и спокойно пережить неблагоприятную погоду. Помните, что это последние выбросы зимы и совсем скоро наступит весна. Я думаю, непогода долго не продержится.- Я уже второй день вижу около подъезда гигантские сугробы. стоят лопаты. А дворников нет. А сугробы растут и растут, и лопаты стоят. Что посоветуете?- Я думаю, что если стоит лопата, то хотя бы для себя и своих близких расчистить ступеньки не помешало бы.Но это прежде всего касается физически здоровых мужчин. Те, кто не привык к физическому труду, могут получить что-нибудь с позвоночником. А здоровым мужчинам это даже полезно – немножко покидать снег.И не забывайте о нормальном питании, о витаминах, откажитесь от алкоголя…- Я сейчас «обую» валенки, надену полушубок и пойду, возьму лопаты, пока дворников нет, сам покопаю.- Это очень здорово. Для вас это полезно. Но все-таки берегитесь, не переусердствуйте. Хорошей вам разминки, Александр Петрович!- Спасибо вам огромное.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Снегокалипсис» накрыл Москву: самолеты задерживаются, полуметровые сугробы, пробки«КП» выясняла, что еще ждать от погоды в ближайшие дни (подробнее)