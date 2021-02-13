«Просто любить, а дружба - нечто большее»: Марина Зудина поделилась секретами воспитания детей

Актриса рассказала об этом на примере своей 14-летней дочери Маши Фото: Екатерина Цветкова

Марина Зудина на своей страничке в Instagram сообщает не только о кинопремьерах или успехах сына Павла Табакова. Часто она генерирует «тему дня» и обсуждает наболевшее. На днях она разместила свою фотографию с дочкой Машей. Фото сделано четыре года назад на открытии сцены «Табакерки» на Сухаревской. «Так бывает, что маленькая дочка растёт и становится большим настоящим другом!» - написала Марина.

По ее признанию 14-летняя Маша стала ей самым близким и лучшим другом после того, как ушел из жизни муж Олег Табаков. В каких-то вопросах Маша мудрее и добрее своей мамы. А главное - заботливей.

На пост Зудиной отреагировали ее подписчики. И завязалась дискуссия на тему "нельзя давить на ребенка", а еще - про потребительское и неуважительное отношение к матери. Не у всех же поклонников Зудиной такие хорошие дочки, как ее Маша. У некоторых есть дети-потребители.

Марина поддержала виртуальную беседу: «Мне кажется, не все от родителей зависит.... Не надо испытывать чувство вины... Мы не всегда можем понять детей, но они - не мы! Они приходят в этот мир и какие они, не всегда к нам имеет отношение…»

Зудина настолько мудра в своих сентенциях, что ее фолловеры часто обращаются к ней за советом: «Марина Вячеславовна, а что, по-вашему, главное, чтобы ребёнок был другом, когда становится старше? Какие Ваши самые главные материнские «лайфхаки»?»

Свои лайфхаки Зудина не стала скрывать: «Просто любить. А дружба - это ещё нечто большее! Когда ты понимаешь, что тебе интересно говорить о чем-то, советоваться…И в кино или театр тебе интереснее идти с сыном или дочерью, чем с подругой или приятельницей... Доверять, быть в диалоге, уважать личное пространство, не давить и не подавлять!»

Помимо Маши, у Зудиной есть старший сын – 25-летний Павел Табаков, успешный и очень востребованный сегодня киноактер. Марина ходит с Павлом на премьеры, но все равно ей не хватает общения с ним: «Когда дети маленькие, то они всегда рядом. Когда вырастают, ценишь каждый миг. У них уже своя жизнь».

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