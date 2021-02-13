«За ребенком приехал Bentley, и вышли автоматчики»: Светлаков объяснил, почему забрал сына из элитного детсада

Сергей Светлаков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сергей Светлаков – один из самых высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса. При таких доходах он может позволить себе многое, в том числе обеспечить детям лучшее образование. Актер отдал своего младшего сына Максима в элитный детский сад. Однако через некоторое время забрал оттуда ребенка. В YouTube-шоу «А поговорить?» Светлаков рассказал, почему ему пришлось перевести Максима в другой детский сад.

По словам шоумена, пообщавшись с детьми богачей, Максим начал задавать родителям неудобные вопросы.

- Ребенок приходит и говорит: «Папа, а почему у нас нет квартиры в Дубае? Вот у Пети есть». Едем к директору и спрашиваем: «Что у вас происходит?» А он: «У нас вот такие дети. У них действительно такая жизнь, - поделился Светлаков.

Последней каплей стал эпизод, когда за одним ребенком из детсада приехала крутая иномарка с вооруженными телохранителями.

- Потом я увидел, как за одним ребенком приехал Bentley, и вышли автоматчики. Мы сразу поняли, что садик не наш. Поменяли. Теперь у нас более скромное, но крутое место, - признался Сергей.

Во втором браке с Антониной Чеботаревой шоумен растит двоих детей: семилетнего Ивана и трехлетнего Максима. От первого брака у артиста есть дочь Настя, ей 12 лет.

- Они, конечно, живут в «кукольном мире», но я стараюсь заложить в их головы правильные вещи, - рассказывает Светлаков.

Сам Сергей вырос в Екатеринбурге, в рабочем районе, так что в детстве и в юности получил основательную закалку.

- Я родился в коммунальной квартире на три семьи, в одной из которых жила не очень нормальная женщина, со справкой. Это все кусочки из моего детства: пятиэтажка, которую строили пленные немцы, в подвале жил художник, который потом повесился, а мы играли в карты на раздевание. Это район железнодорожного вокзала, школа жизни очень хорошая, - считает он.

Юность будущего артиста пришлась на лихие 90-е, не самое благополучное время. Шоумен признается, что многих его друзей по двору уже нет в живых.

- У нас в институте продавали героин на каждом этаже на переменах. Я приезжаю во двор сейчас, и из 30 ребят, с которыми мы проводили детство, в живых двое. Такое было поколение, - рассказывает артист.

Сергей с детства выделялся среди сверстников – по его словам, ему всегда хотелось впендрится и доказать, что он может все.

- Я помню только жесть какую-то, которую я делал, мне так хотелось о себе заявить. Покраска головы в синий — это ни о чем. Беготня шесть вагонов плацкарта голым — тоже. Я хотел доказать, что я сильный, что смогу, что нет никакого предела для того, что я могу сделать, - вспоминает юморист.

В интервью Светлаков также рассказал о своем бизнесе: из-за пандемии ему пришлось закрыть ресторан в родном Екатеринбурге. Но шоумен не делает из-за этого трагедию и уже готовится к открытию нового – на этот раз в Казани.