Алена Свиридова: «Не чувствую себя взрослой тетей. До сих пор бегаю по лестницам, как в школе»

Популярная певица пришла в шоу «Точь-в-точь», чтобы показать мастерство перевоплощения

Русская Милен Фармер и русская Энни Леннокс — как только не называли Алену Свиридову, абсолютную звезду эстрады 90-х. Ее хиты и клипы слышали и видели абсолютно все, обложки Playboy — тоже. Теперь артистка живет чуть скромнее (хотя не стесняется выкладывать фото в купальнике в инстаграме), но ничуть не менее энергично: осваивает гитару, выступает с акустической программой, ухаживает за крымскими розами в доме в Керчи, много бегает и даже обливается холодной водой. А еще Свиридова участвует в шоу «Точь-в-точь», где нужно принимать облик знаменитостей при помощи густого силиконового грима и системы Станиславского. «КП» расспросила Алену, зачем ей это надо и где в 58 лет можно черпать такие объемы энергии.

- Алена, шоу «Точь-в-Точь» — это не первая попытка, до этого был проект «Один в один», где вы тоже перевоплощались в мировых звезд. Легко было в войти эту воду дважды?

- Да, участвовала. Пока паны бились, чубы трещали, как говорится (поначалу шоу выходило на первой кнопке, но затем производитель «увел» проект на «Россию 1», тогда Первый канал запустил собственную программу «Точь-в-точь» — Авт.).

Второй раз было легче психологически: понимаешь, что и как работает. Но и больше ответственности — знаешь, что делать, и отсюда больше требований к себе. Как ни странно, все хорошо у меня получается только тогда, когда не задумываюсь о результате и получаю удовольствие от процесса. А поскольку это конкурс, и жюри было порой довольно жестким в оценках, поневоле впрягаешься в состояние школьных экзаменов и отметок, как будто постоянно сдаешь зачет, — и начинаешь загоняться. И если в первом выпуске работала на полном кайфе, то потом начала нервничать, стараться и опасаться. Это было совершенно не на пользу. Умом это понимала, но поделать ничего не могла.

- Как же быть?

- Может, стоит вообще убрать систему оценок? На сцене все — профессиональные люди. Зачем их распекать? Наверно, дать право оценивать надо было зрителям. Мне так кажется. И придумать, как держать интригу, чтобы не втягивать артистов в соревновательный процесс. Многих это давление подламывает. В этом смысле всегда восхищалась спортсменами: у них соревновательный дух в крови, они не смущаются противостояний. Видимо, это чистая психология. Вот у меня нет опыта участия в конкурсах, поэтому в определенный момент в шоу «Точь-в-точь» на меня напал ужас. Было интересно с ним справляться.

- Кто подбирал образы для работы? Есть звезды, которых хотели бы показать?

- У любого человека есть нечто близкое ему, а есть наоборот. Поэтому никогда не получится перевоплотиться в радикально чуждый образ. Всех персонажей, которые были у меня, я выбирала сама. Поэтому и показала все, что хотела. Станцевать или спеть, как в Большом театре, я бы не смогла — это очевидно, потому работала в пределах возможностей. Скорее всего, это больше конкурс актерских...вот не хочется произносить слово «пародия», но ведь мы специально гиперболизировали некоторые черты и манеры артистов, чтобы их проще было узнать? Сложно сделать образ без утрирования.

- Не чувствовали себя на фоне Билли Айлиш и других современных звезд, показанных на сцене, чуть несовременной или непонятой?

- Вы знаете, я обратила внимание, что сейчас мои песни вдруг стали интересны молодежи. Натыкалась много раз на кавер-версии старых хитов. Технично отодвинулась от современных молодых музыкантов на безопасное расстояние — так, чтобы мою музыку не воспринимали как нечто, с чем надо бороться. И дистанция позволила им рассмотреть меня. Так что от молодежи получаю только респект и различные ништяки. То есть песни живы. И это радует.

- Что сейчас составляет вашу творческую жизнь и приносит доход? Съемки, корпоративы, концерты?

- Безусловно, да. Пандемия всех подкосила, но выступления по-прежнему мой основной вид деятельности, который доставляет удовольствие. Так что продолжаю играть. Хотя в молодые годы, помню, обсуждали, когда надо уходить со сцены. Я тогда сказала: «В сорок лет ты уже будешь старым пнем, который никому не интересен, поэтому надо уходить!». А мне ответили, что обычно никто сам не уходит — обычно стаскивают со сцены, вцепляясь зубами. И уходить не хочется, это правда. С другой стороны, я подумала так: если творчество востребовано, значит, будет жить. Если нет — сразу прекратится. И никак ты это искусственно не поддержишь. Заморачиваться на этот счет не собираюсь.

https://www.instagram.com/p/CDZaNcxJaDX/

- «Розовый фламинго», «Бедная овечка» и другие ваши песни были безусловными хитами. Сейчас вас просят их исполнять? Или вы, как Земфира, которая отказывается петь «Ромашки», потому что уже совсем взрослая тетя.

- К счастью или сожалению, не чувствую себя взрослой тетей. Отказываться от своих песен — глупо. Я люблю их. В последнее время в этом смысле я облегчила себе задачу. Сделала акустическую программу, играю весь концерт на гитаре: это звучит по-другому, но тоже хорошо. Так я стала реализована не только, как певица, но и как гитарист. И развиваться в этом направлении, оттачивая мастерство, можно еще очень и очень долго. Я получаю огромное удовольствие! Каждый день занимаюсь на музыкальном инструменте, репетирую. Потому что полуторачасовой концерт отыграть с гитарой — это сложно. И интересно.

Так что если просят электрическую версию любой песни, хоть «Розовый фламинго», хоть «Бедная овечка», играем, конечно.

- Тогда, если данные в паспорте значения не имеют, откуда черпаете силы?

- На самом деле, сама не знаю. Думаю, что есть во мне жизнелюбие. Чувствую себя молодым и здоровым человеком — со здоровым телом и духом. Вот и все. Очень быстро хожу! Иногда просто бегаю по улицам. Мне порой доставляет удовольствие просто пробежаться, хотя в этом может не быть никакой необходимости. Могу взять и побежать по лестнице через две ступеньки, как в школе, представляете? Так и до сих пор. Не чувствую никаких возрастных изменений. Разве что зрение...вот очки приходится носить, да. В остальном — и спортом занимаюсь, и работаю много.

- Так за счет чего?

- Во-первых, впереди у меня большое будущее. Мне всегда есть, чем заняться. Вот профессиональным гитаристом стала не так давно, как говорила, — так что предстоит еще длинный и интересный путь по совершенствованию. Во-вторых, есть масса планов — написать книгу, пойти на курсы режиссеров и сценаристов. Мне попросту интересно жить. Наверно, в этом главное удовольствие. Я просыпаюсь, обливаюсь холодной водой под душем и думаю: так, нужно сделать вот это и это, потом это и еще это. Все это мобилизует, все это весело.

«Точь-в-точь», Первый, воскресенье, 19.35

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мой мужчина моложе меня - скучно говорить о внуках с ровесниками»: Алена Свиридова - о Минске, семье и мужчинах

Певица дала эксклюзивное интервью накануне концерта в столице Белоруссии, где провела детство и юность, и рассказала об отношении к пластическим операциям, о воспитании сыновей и о стереотипах (подробности).