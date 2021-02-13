"Вообще-то снег – это хорошо": Как я помогала нашему дворнику в невиданный снегопад в Москве

Селфи на память. После обеда чистила снег в маске Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

«Хочешь новых, ярких ощущений, дорогой?» - спросила я спозаранку мужа. Тот расплылся в улыбке, словно чеширский кот: «Чо ты еще придумала?».

- Одевайся по-походному, - сказала я. – И ничего не спрашивай.

- Зачем? Куда?

- Коля, не теряй времени, ощущения не ждут! - отрезала строго я. И муж покорно подался за мной на улицу.

А там «белые снеги, как по нитке скользя...». Уже более суток. Чиновники докладывают – в городе трудятся 60 тысяч дворников. Не знаю, как по всей столице, а в нашем дворе на три 14-этажных дома пашет один лишь худенький невысокий дворник Садык.

- Садык, есть лишние лопаты? – спрашиваю.

Муж наблюдает со стороны, взгляд у него суровый.

- Размяться желаем с мужем, - я объясняю дворнику.

Ничто так не оздоровляет как работа на свежем воздухе Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Садык сначала сильно испугался. Решил, наверное, что мы задумали что недоброе. Может, спереть чего? Кое-как его убедила, что мы от чистого сердца. И дворник выдал нам две лопаты. Я отправилась детскую площадку чистить, а муж тропинку у подъезда.

Сначала я гребла очень бодро, но с непривычки устала скоро. Пришлось поубавить темп. Тогда задубели руки. «А снег идет, а снег идет...», словно насмехаясь над нами, дворниками.

- Маску почему не носите? – раздался строгий голос.

Оборачиваюсь - бабка-соседка из соседнего дома. Любит жизни учить собачников. Но в нынешнюю погоду они по домам сидят. И внимание ее к дворникам.

- Забыла, - говорю, - маску.

- Пандемия в стране, а дворничиха без маски снег гребет! Никакой ответственности перед народом! – возмутилась бабка.

- Аппп…., ой сейчас чихну! – припугнула я.

Бабкин след тут же и простыл.

Спустя полчаса у меня появился помощник. Мальчишка лет семи пришел на детскую площадку строить крепость. Увидев меня, смутился. Пришлось организовывать процесс.

- Давай, - говорю, - мы с тобой сначала котлован под крепость расчистим, а потом строить будем.

Мальчишка взялся ловко махать своей лопаткой.

Муж, расчистив тропинку, ушел домой, заявив, что уже получил сполна яркие ощущения.

Мы с пацаном работали и работали. У меня открылось второе дыхание. Стало легко грести. Приноровилась и ловкими движениями, словно заправский дворник, я кидала и кидала снег, напевая: «Такого снегопада, такого снегопада ещё не знали здешние места...»

К обеду народу с лопатами во дворе прибавилось. Соседи вызволяли из снежного плена свои авто. А у меня все-таки заныла спина. На счастье Садык объявил обед.

- Есть пойдем, а лопаты сдать надо, - сказал он.

- Оставь мне, я дочищу и у подъезда оставлю.

- Нельзя. Лопаты сейчас дороже золота. Своруют.

Обедать мы пошли в Савеловский парк. Там районный «Жилищник» организовал для дворников полевую кухню.

Горячий вкусный плов, хлеб, чай – настоящий праздник в такую погоду.

Полевая кухня для дворников в Савеловском парке Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Дни тяжелые, работы у людей много, - объясняет мне представитель «Жилищника», - мы решили дворников поддержать. Чтобы им не готовить самим обед, мы будем кормить их, пока коллапс. Сюда кроме дворников и водители коммунальной техники приходят. Всем сейчас достается. Снегопады мощные.

- Ну зато заработки, наверное, будут большими за такой объем работы?

- Да что вы?! – машет рукой собеседник. – Выпишут небольшую премию и все.

За обедом Садык рассказал мне, что вообще-то снег – это хорошо. За него побольше платят. В январе ему 34 тысячи дали. Он очень доволен. А летом – около 25 тысяч выходит. Живет в общежитии бесплатно. В Москве уже десять лет. На родине в Узбекистане работал ветеринаром. Платили мало, лишь на еду хватало. А в России прилично платят. Когда к нему приезжает семья, приходится снимать квартиру.

- Жить можно, - рассуждает Садык. – Мы еще в мусоре банки жестяные собираем. Сдаем на металлолом. Небольшая, но прибавка. А вообще в нашей работе главное – не озлобиться и по возможности любить людей. Вот вы сегодня помогли мне площадку разгрести, я очень рад. Всегда говорил я, что есть в России добрые люди.

А вообще, скажу я вам, покидать по морозцу снег очень полезно даже для организма, не нагруженного трудом физическим. И усталость этакая приятная. Буду рада, если наш пример заразит кого-то, и какая-то часть москвичей выйдет на уборку нашей столицы.

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