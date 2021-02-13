Возобновился кастинг, скоро съемки: как спасают "Ералаш" после смерти Бориса Грачевского

Театр-школа «Ералаш» - часть бизнес-империи Грачевского. Она работает уже больше пяти лет и является прибыльным проектом

На этой неделе в офисах продюсерского центра «Ералаш» было многолюдно – команда Бориса Грачевского на местах. Компания располагается на киностудии имени «Горького» - занимает один из этажей. Здесь и театр-школа, и актерское агентство, и монтажеры, и офисные работники… Борис Грачевский умер месяц назад из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. А дело его продолжают – команда, а вдова всегда на связи с коллегами Бориса Юрьевича. Сотрудники говорят, что пока рано обсуждать результаты их работы. Однако нам удалось узнать: как же будут спасать «Ералаш».

В школе «Ералаша» ажиотаж

Театр-школа «Ералаш» - часть бизнес-империи Грачевского. Она работает уже больше пяти лет и является прибыльным проектом. Помимо того, что сам худрук «Ералаша» и профессиональные педагоги преподавали мальчишкам и девчонкам актерское мастерство и прочие нужные юным артистам дисциплины, здесь для учеников есть плюс – лучших часто выбирают для съемок в киножурнале.

Смерть Грачевского не остановила прием заявок на обучение в школу. Боле того, за минувший месяц заполнились все группы, в феврале осталось лишь три места в возрастной категории от 10 до 14 лет. Месяц обучение в ней стоит 6500 рублей – это по 4 часа в неделю. Если брать 8 часов, то стоимость уже – 9900 рублей.

В коридорах «Ералаша» на киностудии не только дети на переменках из театра-школы, но и постоянно есть родителей, которые привозят сыновей и дочерей на кастинг — на постановку в базу агентства «Ералаш». Просматривают тех, кто оплатил заранее по квитанции 1000 рублей. Через некоторое время после кастинга сообщают результаты – прошел юный актер отбор в базу или нет.

За минувший месяц артисты «Ералаша», театра-школы и актерского агентства снимались в программе «Устами младенцев», в рекламных проектах. Агенты различных проектов, которым нужны актеры обращаются за юными артистами – к уже проверенной базе актерского агентства «Ералаш». Именно поэтому родители продолжают приводить сюда детей. Бренд с накопленной популярностью и доверием продолжает работать.

Более того, отрыли прием заявок на онлайн-фестиваль «Ералаш 2021», где приз – главная роль в одном из сюжетов киножурнала.

Возобновился кастинг, скоро съемки

Сценарий готов

Сценарии ближайших выпусков «Ералаша» написаны в конце прошлого года – Борис Грачевский был готов начать съемки в январе 2021-го. Так что снимать будут одобренные самим мэтром сюжеты. Кастинг идет постоянно — «старых» и новеньких артистов достаточно. Команда, проверенная годами, собрана самим Грачевским. Идет поиск спонсоров, чтобы оплатить съемочный процесс. Если серьезных партнеров не будет, то компаньон Бориса Грачевского обещал привлечь и доходы компании.

Напомним, что в равных долях владельцы ООО «Продюсерский центр Ералаш» - Борис Грачевский и Аркадий Григорян. А прибыль их компаний за 2019-й отчетный год была заявлена 125 млн. руб. Дела Бориса Юрьевича сейчас продолжает вдова Екатерина Белоцерковская – она на связи с Аркадием Григоряном, который контролирует весь процесс. ПЦ «Ералаш» зарабатывает в разных сферах: производит рекламные проекты, документалку и другую кинопродукцию по заказам; продает права на товарный знак «Ералаш»; во многих регионах страны по франшизе работают артистические школы, подписавши разрешение на использование бренда и т.д.

Григорян уже сообщил коллегам, что место худрука никто не займет. Борис Грачевский останется в истории, как легендарный и бессменный художественный руководитель киножурнала «Ералаш». «Остановка проекта никогда не обсуждалась!» - Аркадий Григорян продолжает контролировать работу команды.

Сотрудники киножурнала сообщили kp.ru: «Идет подготовка к съемкам. Все процессы отлажены, продолжим снимать «маленькое кино». Люди Бориса Грачевского продолжат его дело».

А новые сюжеты «Ералаша» продолжат выходить на онлайн платформах, на ТВ, и на канале киножурнала на YouTube (сейчас там 2 миллиарда 399 миллионов просмотров). Еще при Грачевском «Ералаш» зашел на современные платформы, включая инстаграм, TikTok. Вдова Бориса Юрьевича - мудрая женщина, поэтому сможет достойно представлять интересы мужа. К тому же, Екатерина Белоцерковская заручилась поддержкой коллег и друзей Грачевского. У Белоцерковской в шапке профиля соцсетей появился сюжет «Ералаша», где муж снял ее в последний раз – премьера была весной 2020 года. Тут же бывшая жена Бориса Юрьевича Анна опубликовала сюжет, где год назад снялась ее дочь Василиса Грачевская с подписью: «Вася, хочет еще сниматься. Надеюсь, эта мечта осуществиться». Вдова Бориса Грачевского тепло относилась к девочке, поэтому, скорее всего, так и будет.

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