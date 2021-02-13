Буксуют фуры, МКАД едет по встречке: Что происходит на улицах Москвы в аномальный снегопад

Наземный транспорт блокируют машины, которые пытаются объехать пробки Фото: Иван МАКЕЕВ

О сильном снегопаде предупреждали синоптики и представители транспортного комплекса, но автомобилисты все равно пытаются ехать, несмотря ни на что. С самого утра буксуют фуры на Варшавском шоссе, на МКАДе машины едут по встречке, в Бутово люди шли на работу по улице Старокачаловской прямо по проезжей части, потому что тротуары замело. А в районе Бесединского моста и водители не выдерживали пробки, разворачивались и пытались по встречке уехать обратно в город. На дорогах все чаще нарушают правила дорожного движения.

- Некоторые автомобилисты пытаются объехать пробки по трамвайным путям, препятствуя движению трамваев. Было зафиксировано движение автомобилей по встречной полосе на внешней стороне 14 км МКАД, в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе и улицей Верхние поля, а также в районе 27 км МКАД, - сообщают в Департаменте транспорта Москвы.

Наземный транспорт блокируют машины, которые пытаются объехать пробки. Из-за этого было остановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов, но сейчас оно снова восстановлено.

- В настоящее время задерживаются трамваи на Нагатинской улице (маршруты № 47 и 49), на Чертановской улице (маршруты № 1 и 16). Маршруты временно изменены: вместо Нагатино трамваи ходят до Нижних Котлов, вместо улицы Академика Янгеля трамваи ходят до Балаклавского проспекта, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Столичные городские службы настоятельно просят автомобилистов не выезжать и не мешать уборке снега в Москве.

- Для ускорения уборки и вывоза снега в течение суток могут быть частично на несколько часов перекрыты отдельные улицы и переулки в центральной части города, - сообщили в Департаменте ЖКХ Москвы.

А если есть возможность, то помогать другим машинам выбраться из снежного "плена", как джип Гелендваген вытащил груженую фуру на пересечении Можайского шоссе и улицы Липовой.

Ситуация сложная, мгновенно избавиться от снега невозможно Фото: Иван МАКЕЕВ

Стабильно только в метро. И даже там перешли на усиленный режим работы - чтобы поезда могли беспрепятственно выехать из депо на линию, увеличено число сотрудников до 1000 для расчищения парковых путей.

Что сейчас за улицах Москвы?

- столицы убирают 13 500 машин ЖКХ,

- часть снега при уборке сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу,

- улицы становятся на 30-50% уже,

- автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы.

Где основные пробки?

- Шоссе Энтузиастов

- Киевское шоссе

- Варшавское шоссе

- Ленинградское шоссе от ТТК до Садового кольца

- МКАД

- на съездах на ТТК

- на въездах в Москву - шоссе Энтузиастов, Ленинградское шоссе, Киевское шоссе, Калужское шоссе, Варшавское шоссе, Симферопольское шоссе.

Сколько нужно времени на уборку снега?

Ситуация сложная, мгновенно избавиться от снега невозможно. Чтобы убрать образовавшиеся сугробы, коммунальщикам потребуется около трех дней. Напомним, что осадки продлятся до 14 февраля.

Что можно сделать, уже сейчас, чтобы помочь скорее расчистить город?

- отказаться от поездок на автомобиле,

- взять лопату и помочь коммунальщикам,

- отнестись с пониманием к работе коммунальных служб.