Что сказали в сборной России по биатлону после женской спринтерской гонки на ЧМ-2021

Стартовавшая последней из наших Ирина Казакевич стала лучшей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женская сборная России по биатлону в личных гонках на чемпионате мира 2021 в Поклюке стартовала крайне неудачно. Лучшей из наших с одним промахом стала молодая Ирина Казакевич, которая стартовала в последних номерах. Отстав на 1 минуту 19,6 секунды, спортсменка заняла только 19-е место. Победу в женской спринте одержала норвежка Тириль Экхофф. Она прошла дистанцию за 21 минуту 18,7 секунды. Вторая - Анаис Шевалье из Франции, проигравшая 12 секунд при 1 промахе. "Бронза" - у Анны Солы из сборной Белоруссии. Анна проиграла 14,4 секунды победившей норвежке.

Номинальный же лидер нашей сборной на данный момент Светлана Миронова выступила крайне неудачно в этой гонке - только 64-я позиция и она завтра, 14 февраля, не побежит гонку преследования. У нее 6 штрафных кругов и 3 минуты отстававния от победившей Экхофф.

- Что не получилось? Все, начиная с лежки и заканчивая 4 кругами после стрельбы стоя. Не могу это прокомментировать, просто не могу. Перед гонкой все было в порядке, но на протяжении пяти дней все было не так, как до этого. Возможно, так повлияли горы. Это проблема не с головой, 100 процентов.

И следующими словами Миронова описывает свои ощущения на стрельбище. Довольно кратко и лаконично. Из этого и возникают проблемы у биатлонистки по итогам гонок:

- Когда я работаю стоя, меня просто трясет, винтовка не останавливается у мишени. По организму идет тремор. Что дальше? Решать тренерам, что дальше. Я в этом сезоне спокойно отношусь к своим поражениям. Думаю, что спокойно переживу и не загоню себя в угол. Не получилось сегодня - получится завтра, не завтра — так через месяц, - говорит Светлана Миронова в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Тренер сборной России по стрельбе Алексей Волков, в свою очередь, поведал о том, как пережил то, что увидел на стрельбище в исполнении Светланы Мироновой:

- С Мироновой пока не разговаривал. Она говорит, что ее трясет на стойке? Надо обсудить. Такая тенденция, что по промахам все хаотично в спринте. Ветер за один рубеж мог меняться два или три раза. «Стойку» Мироновой пережил тяжело. Все выстрелы рядом. Можно сказать, габаритные были. Только последний выстрел был далёким, а остальные все рядышком, - отметил Волков в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Завтра, 14 февраля, на чемпионате мира пройдут две гонки преследования. Они были сформированны по итогам спринтерских дистанций. Сначала стартуют мужчины и там у нас в качестве главной надежды - молодой Эдуард Латыпов, который занял 10-е место. А после мужчин на дистанцию уйдут женщины. Лучшей из наших по итогам спринта, как уже сказали, стала Ирина Казакевич - более минуты проигрыша. После завтрашних стартов на чемпионате мира по биатлону 2021 в Поклюке наступит время выходного, после чего турнир возобновится 16 числа.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Чемпионат мира. Поклюка (Словения) Спринт. Женщины

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 21:18.7 (0)

2. Анаис Шевалье (Франция) +12.0 (1)

3. Ханна Сола (Белоруссия) +14.4 (0)

19. Ирина Казакевич (Россия) +1:19.6 (1)

36. Ульяна Кайшева (Россия) +1:56.3 (2)

51. Евгения Павлова (Россия) +2:27.0 (2)

64. Светлана Миронова (Россия) +3:05.5 (6)