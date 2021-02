Все коронавирусы, поселившиеся в людях, зараженных COVID-19, поместились бы в банке из-под колы

Даже такая мелочь имеет свой объем.

На просьбу ведущих математической передачи More or Less на радио ВВС прикинуть объем всех зловредных коронавирусов SARS-CoV-2, вызывающих пандемию COVID-19, откликнулся британский математик Кристиан Йейтс (Christian Yates). И прикинул, в итоге. О чем подробно и обстоятельно рассказал в издании The Conversation. Чтобы уж никто не сомневался в его расчетах. А они продемонстрировали: вся эта мелкая пупырчатая зараза, расплодившаяся сейчас, поместилась бы в жестяной банке из-под колы объемом 0, 33 литра. Еще бы и место осталось.

Для начала Йейтс пересчитал вирусы. Согласно статистическим данным, которые можно найти на сайте Our World in Data, каждый день число выявленных зараженных увеличивается на 500 тысяч человек. Они получают положительные результаты теста.

Маловато, - подумал математик. И обратился к теоретическим выкладкам Института показателей и оценки здоровья (The Institute for Health Metrics and Evaluations). Согласно предложенным им статистическим моделям, которые учитывают «неучтенных» носителей заразы – бессимптомных или тех, которые так и не собрались пройти тесты на коронавирус, число инфицированных следовало бы увеличить до 3 миллионов. Как минимум.

Далее Йейтс воспользовался результатами исследования ирландских медиков, опубликованных в BMJ Open, согласно которым вирусы скапливаются в максимальном количестве на шестой день после заражения.

Наконец, математик обратился к еще неопубликованной работе израильских и американских медиков, которые оценили максимальную вирусную нагрузку в диапазоне от 1 до 100 миллиардов вирусов. Йейтс взял среднегеометрической значение – 10 миллиардов. И путем банального перемножения подсчитал: в мире сейчас 2 квинтиллиона коронавирусов SARS-CoV-2. Это два, помноженное на единицу с 18-ю нулями. Примерно столько на Земле песчинок, - полагает математик, подчеркивая, что вирусы гораздо меньше.

Всеми коронавирусами, вызывающими COVID-19, можно было бы наполнить полбанки из-под колы. Фото: Shutterstock

Осталось определить объем по известной формуле для вычисления объема шара. Для начала – одного вируса, приняв его за шарик радиусом 50 нанометров. Нанометр – это миллиардная часть метра.

У Йейтса получилось 523333 кубических нанометров. Я проверил – так и есть: объем одного вируса 523333 кубических нанометров. Умножим его на количество вирусов, переведем в более приемлемые единицы измерения и получим около 120 миллилитров. Таков суммарный объем всех вирусов-шариков. Но насыпанные куда-нибудь – например в жестяную банку из-под колы, они займут чуть большее пространство – примерно на 26 процентов больше. Потому что шарики – не кубики, плотно друг к другу не прилегают.

Итог вычислений Кристиана Йейтса: всех коронавирусов SARS-CoV-2 примерно 160 миллилитров – полбанки из-под колы. Всего, казалось бы, ничего, а какой эффект – пандемия.